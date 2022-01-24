24.01.2022
Челябинской епархии передали в дар две иконы со святой горы Афон
24.01.2022
НАТО перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы
24.01.2022
Виктор Ереклинцев проследит за наведением порядка в плохо убираемом сквере возле «Киномакса»
24.01.2022
В Челябинске проходят мастер-классы для юных музыкантов
24.01.2022
Команда минфина покорила самую высокую гору Челябинской области
24.01.2022
Подросток из Сима, приставив нож к горлу своей бабушки, выбивал из нее деньги
Виктор Ереклинцев проследит за наведением порядка в плохо убираемом сквере возле «Киномакса»
01.12.2021
В сквере на Академика Королева появились уникальные для Челябинска музыкальные инструменты
29.10.2021
Тестовый запуск «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева Челябинска прошел успешно
29.10.2021
Новый челябинский сквер на Воровского становится местом притяжения горожан
07.10.2021
Новые общественные пространства в Центральном районе Челябинска полны милых «фишек»
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022