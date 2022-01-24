Виктор Ереклинцев проследит за наведением порядка в плохо убираемом сквере возле «Киномакса»

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев займется наведением порядка в сквере рядом с «Киномаксом».

Поручение взять уборку прилегающей к зданию территории на личный контроль чиновнику дала мэр Наталья Котова - на состоявшемся сегодня, 24-го января, аппаратном совещании в городской администрации.

Градоначальница отметила, что жители Челябинска жалуются на ненадлежащее содержание пространства рядом с популярным кинотеатром, при этом горожане считают, что ответственной за уборку является мэрия южноуральской столицы, тогда как на самом деле за содержание территории должны отвечать администрация Центрального района, подрядчик городского комитета дорожного хозяйства и собственники объекта.

«Просьба разъяснить жителям реальную ситуацию и возглавить работу по наведению порядка на территории всего сквера возле данного здания. Эта задача – на ближайшие дни», - подчеркнула Наталья Котова, обращаясь к Виктору Ереклинцеву.

Чиновник заверил главу Челябинска, что ее поручение будет выполнено.