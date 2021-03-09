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Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК

Депутат челябинской городской думы Виталий Паутов поздравил с 8 Марта женские коллективы всех образовательных организаций и учреждений культуры поселков Новосинеглазовский и Федоровка.

Шесть детских садов, три школы, техникум и два ДК депутат посетил в преддверии Международного женского дня – четвертого и пятого марта.

В своем поздравлении Виталий Паутов высказал самые теплые и душевные слова в адрес женщин, поблагодарил за их нелегкий, самоотверженный и такой необходимый для всех жителей Челябинска труд, пожелал счастья, здоровья и благополучия.

Каждому коллективу гость вручил почетные грамоты председателя челябинской городской думы Андрея Шмидта, от своего имени - памятные подарки. Кроме того, Виталий Геннадьевич оказал учреждениям финансовую помощь.