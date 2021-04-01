Владимир Корнев: В Челябинске будет разработана программа по обеспечению инвалидов доступным жильем

В Челябинске появится программа по обеспечению представителей маломобильных групп населения доступным жильем.

С инициативой о разработке программы, благодаря которой челябинцы с ограниченными возможностями здоровья обеспечивались бы подходящими для них условиями проживания, выступил депутат городской думы, председатель общества инвалидов Металлургического района Владимир Корнев.

О важности реализации в столице Южного Урала постановления правительства РФ от девятого июля 2916-го года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» Владимир Корнев заявил на заседании челябинской городской думы 30-го марта, где с отчетом о проделанной в 2020-м году работе выступала мэр Наталья Котова.

Владимир Корнев попросил градоначальницу организовать совместную работу администрации и думы Челябинска по созданию программы переселения людей с ограниченными возможностями здоровья в доступные для них жилые помещения.

Кроме того, депутат обратился к Наталье Котовой с просьбой оставить в бюджете те четыре миллиона рублей, которые предусмотрены на приобретение для инвалидов-колясочников города ступенькоходов. По словам Владимира Корнева, данные подъемные устройства – не лучшее решение проблемы: ступенькоходы лучше не закупать.

Как рассказал депутат агентству «Урал-пресс-информ», вместе с мэрией и представителями обществ инвалидов Челябинска он приступает к работе над программой.

Кроме того, на заседании гордумы Владимир Корнев обратился к Наталье Котовой с просьбой предоставить ему информацию о ходе реализации в столице Южного Урала программы президента РФ «Доступная среда», на которую выделяются немалые средства (при этом горожане с инвалидностью нередко обращаются к Владимиру Корневу и другим депутатам с жалобами на среду недоступную).