Владислав Макаров: Поющий фонтан на Театральной площади Челябинска оказался в надежных руках

Музыкальный фонтан на Театральной площади Челябинска попал в надежные руки. Горожане могут быть уверены, что сбоев в работе поющего сооружения не будет.

Как сообщил глава Советского района Владислав Макаров, аукцион на обслуживание фонтана в текущем году выиграл подрядчик, отвечавший за него и в прошлом, и в позапрошлом годах.

«Мы каждый раз зависим от того, кто станет победителем аукциона. В этом году его выиграли те люди, которые и занимались монтажом, и писали все программы, то есть обладающие всеми необходимыми компетенциями», - отметил Владислав Макаров.

По его словам, с фонтаном не все так просто: включил песню, и форсунки просто работают. Нет, здесь на каждую песню нужно писать отдельную программу, что является весьма дорогим удовольствием.

«Тем не менее, в прошлом году мы создали отдельный плей-лист из 25-ти песен военных лет, примерно получасовой. Само собой, мы ориентировались на юбилей Победы, а потом еще и Челябинску было присвоено звание «Город трудовой доблести». И, конечно, это мы тоже учитывали. Данный плей-лист у нас был задействован до середины июля. Потом вернулись к старому, состоящему примерно из сорока песен – российских и иностранных. Понятно, что заезженная пластинка рано или поздно надоедает даже тем, кто относительно редко бывает в сквере на Театральной площади, а уж жителям близлежащих домов слушать одно и то же каждый вечер – тем более. Вообще мы стараемся регулировать уровень громкости, чтобы и тем, кто пришел посмотреть на шоу фонтанов, было интересно, и тем, кто живет по соседству, музыка не сильно била по барабанным перепонкам», - рассказал Владислав Макаров.

Он также отметил, что спокойствие жильцов домов, находящихся вблизи поющего фонтана, во многом зависит от ветра – с ветром звук распространяется быстрее.

Конкретных сроков подключения фонтана в этом году глава Советского района пока не назвал.