ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Власти Центрального района приглашают челябинцев к общественному обсуждению предстоящего благоустройства

Общество
Сегодня, 16:40
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске вынесен на общественное обсуждение проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Центральном районе», рассчитанной до 2024-го года.

Замечания и предложения по представленному на сайте районной администрации проекту жители могут присылать в течение месяца (обсуждение стартовало 25-го сентября и продлится до 25-го октября).

Новая редакция проекта, разработанного администрацией Центрального района, была подготовлена на основании результатов голосования челябинцев по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021-м году, которое проходило на платформе «Активный житель 74».

Напомним, в новом году благоустройство коснется набережной реки Миасс на участке между улицей Красной и Свердловским проспектом, у КРК «Мегаполис» площадью шесть тысяч квадратных метров. На эти цели запланировано выделение 51-го с половиной миллиона рублей (это самый дорогой проект, который будет реализован в Центральном районе южноуральской столицы в период с 2018-го по 2024-й год).

Замечания и предложения от горожан принимаются по электронной почте. Также письма можно направлять по адресу: Челябинск, улица Коммуны, 89(отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории, кабинет № 112). Почтовый индекс - 454091.

За организацию взаимодействия населения и чиновников отвечает начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Центрального района Челябинска Ирина Степанова, задать все интересующие вопросы которой можно по телефону: 8 (351) 263-26-63. С понедельника по четверг звонить можно в период с 8-00 до 17-00, в пятницу - с 8-00 до 15-45 (обед с 12-00 до 12-45).

Как сообщили в районной администрации, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы благоустройства замечания и предложения будут рассмотрены в трехдневный срок со дня окончания обсуждения.

С информацией о принятии (отклонении) поступивших замечаний и предложений можно будет познакомиться на официальном сайте администрации Центрального района и на сайте государственной автоматизированной системы «Управление». Информацию опубликуют в течение двух рабочих дней после подведения итогов.

Районные власти отмечают, что предложения и замечания граждан и организаций носят рекомендательный характер, «анонимки» рассмотрению не подлежат, равно как не будут рассматриваться и идеи челябинцев, не касающиеся документа стратегического планирования либо поступившие после окончания срока общественного обсуждения.

Согласно приложению к проекту, опубликованному на сайте администрации Центрального района, в 2022-м году будут выполнены работы по благоустройству мемориального комплекса «Золотая гора» на площади 2,3 тысячи квадратных метров и сквера возле первой городской больницы площадью 4,85 тысячи «квадратов». На эти цели запланировано десять миллионов рублей.

В 2023-м году в Центральном районе - в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» - планируется благоустроить сквер на улице Володарского. На преображение общественного пространства площадью 4,87 тысячи квадратных метров планируется потратить десять миллионов 100 тысяч рублей.

В 2024-м году благоустройство ждет зону отдыха по улице Татищева. На обустройство сквера с прудом около кардиоцентра (на площади 51,62 тысячи квадратных метров) запланировано выделение десяти миллионов 200 тысяч рублей.

Таким образом, в период с 2018-го по 2024-й год на реализацию программы ФСГС в Центральном районе будет потрачено 101 миллион 782 тысячи рублей.

В районной администрации отметили, что объем средств федерального, областного бюджетов и бюджета Центрального района Челябинска на 2022-2024-й годы подлежит уточнению в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами правительства региона, администраций города и района.

Напомним, в 2018-м году по программе «Формирование современной городской среды» в Центральном районе был благоустроен детский парк «Алое поле» площадью 8,491 тысячи квадратных метров. На данные цели было выделено девять миллионов 682 тысячи рублей.

В текущем году в районе выполняется благоустройство прогулочной зоны от памятника Куратову до улицы Худякова (территория известна, как «Обкомка») площадью двадцать тысяч «квадратов». Стоимость работ – десять миллионов 300 тысяч рублей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Сегодня, 13:54
Архитекторы Челябинска решили поработать над обликом лыжной базы на Лесопарковой
Сегодня, 13:53
Отопительный сезон стартовал во всех районах Челябинской области
Сегодня, 13:27
В Челябинской области за выходные ковид подтвердился у 12 школьников
Сегодня, 13:15
Итоги годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)
Сегодня, 13:06
Еще одна школа в Челябинской области закрыта на карантин по ОРВИ
Сегодня, 12:23
Почти половина сотрудников мэрии Челябинска переведена на «удаленку»
Сегодня, 11:57
В Челябинской области за сутки число заболевших ковидом в семь раз больше числа выздоровевших
Сегодня, 10:31
В Челябинске начался отопительный сезон
Сегодня, 09:44
Южноуральцев призывают присоединиться к тележке добра
Сегодня, 09:24
Алексей Текслер проверит, как главы выполнили его поручение
Общество
Сегодня, 16:59
В Челябинской области правительство и муниципалитеты решают, сколько чиновников отправить на «удалёнку»
Общество
Сегодня, 11:57
В Челябинской области за сутки число заболевших ковидом в семь раз больше числа выздоровевших
Новости
Сегодня, 17:00
Общество
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Сегодня, 16:51
Спорт
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
Сегодня, 16:30
Происшествия
В Челябинске на сбыте «синтетики» задержаны подростки
Сегодня, 16:12
Происшествия
Ленинский район Челябинска стал «рассадником» наркопритонов
Сегодня, 15:50
Спорт
В Челябинске «Кросс Нации» прошел в ограниченном формате
Материалы рубрики
Сегодня, 17:00
Общество
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Сегодня, 15:20
Общество
В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья
Сегодня, 15:09
Общество
В полиции Копейска новый руководитель
Сегодня, 09:44
Общество
Южноуральцев призывают присоединиться к тележке добра
Вчера, 15:22
Общество
За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом в Сатке, Копейске и Челябинске
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика