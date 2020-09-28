Власти Центрального района приглашают челябинцев к общественному обсуждению предстоящего благоустройства

В Челябинске вынесен на общественное обсуждение проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Центральном районе», рассчитанной до 2024-го года.

Замечания и предложения по представленному на сайте районной администрации проекту жители могут присылать в течение месяца (обсуждение стартовало 25-го сентября и продлится до 25-го октября).

Новая редакция проекта, разработанного администрацией Центрального района, была подготовлена на основании результатов голосования челябинцев по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021-м году, которое проходило на платформе «Активный житель 74».

Напомним, в новом году благоустройство коснется набережной реки Миасс на участке между улицей Красной и Свердловским проспектом, у КРК «Мегаполис» площадью шесть тысяч квадратных метров. На эти цели запланировано выделение 51-го с половиной миллиона рублей (это самый дорогой проект, который будет реализован в Центральном районе южноуральской столицы в период с 2018-го по 2024-й год).

Замечания и предложения от горожан принимаются по электронной почте. Также письма можно направлять по адресу: Челябинск, улица Коммуны, 89(отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории, кабинет № 112). Почтовый индекс - 454091.

За организацию взаимодействия населения и чиновников отвечает начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Центрального района Челябинска Ирина Степанова, задать все интересующие вопросы которой можно по телефону: 8 (351) 263-26-63. С понедельника по четверг звонить можно в период с 8-00 до 17-00, в пятницу - с 8-00 до 15-45 (обед с 12-00 до 12-45).

Как сообщили в районной администрации, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы благоустройства замечания и предложения будут рассмотрены в трехдневный срок со дня окончания обсуждения.

С информацией о принятии (отклонении) поступивших замечаний и предложений можно будет познакомиться на официальном сайте администрации Центрального района и на сайте государственной автоматизированной системы «Управление». Информацию опубликуют в течение двух рабочих дней после подведения итогов.

Районные власти отмечают, что предложения и замечания граждан и организаций носят рекомендательный характер, «анонимки» рассмотрению не подлежат, равно как не будут рассматриваться и идеи челябинцев, не касающиеся документа стратегического планирования либо поступившие после окончания срока общественного обсуждения.

Согласно приложению к проекту, опубликованному на сайте администрации Центрального района, в 2022-м году будут выполнены работы по благоустройству мемориального комплекса «Золотая гора» на площади 2,3 тысячи квадратных метров и сквера возле первой городской больницы площадью 4,85 тысячи «квадратов». На эти цели запланировано десять миллионов рублей.

В 2023-м году в Центральном районе - в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» - планируется благоустроить сквер на улице Володарского. На преображение общественного пространства площадью 4,87 тысячи квадратных метров планируется потратить десять миллионов 100 тысяч рублей.

В 2024-м году благоустройство ждет зону отдыха по улице Татищева. На обустройство сквера с прудом около кардиоцентра (на площади 51,62 тысячи квадратных метров) запланировано выделение десяти миллионов 200 тысяч рублей.

Таким образом, в период с 2018-го по 2024-й год на реализацию программы ФСГС в Центральном районе будет потрачено 101 миллион 782 тысячи рублей.

В районной администрации отметили, что объем средств федерального, областного бюджетов и бюджета Центрального района Челябинска на 2022-2024-й годы подлежит уточнению в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами правительства региона, администраций города и района.

Напомним, в 2018-м году по программе «Формирование современной городской среды» в Центральном районе был благоустроен детский парк «Алое поле» площадью 8,491 тысячи квадратных метров. На данные цели было выделено девять миллионов 682 тысячи рублей.

В текущем году в районе выполняется благоустройство прогулочной зоны от памятника Куратову до улицы Худякова (территория известна, как «Обкомка») площадью двадцать тысяч «квадратов». Стоимость работ – десять миллионов 300 тысяч рублей.