Власти Калининского района объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников»

Власти Калининского района Челябинска объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников», о которой накануне, 17-го августа, рассказали общественники движения «Эко Стандарт».

«Еще в конце мая 2022 года на перекрестке улиц 40 лет Победы и 250-летия Челябинска должны были появиться обустроенные клумбы и цветники с зелеными насаждениями. На это были выделены бюджетные средства в размере восьми миллионов 732 тысяч рублей в рамках муниципальных программ по благоустройству и озеленению города, но вместо них на месте появились нестационарные незаконные ларьки, которые должны были ликвидировать еще в начале этого года, благоустроив территорию, но ответственные за снос городские службы так и не убрали эти объекты», - заявили в «Эко Стандарте» (отметим, с жалобами на действия районной администрации и лиц, ответственных за снос нелегальных нестационарных торговых объектов, к общественникам обратились местные жители).

Вот что сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Калининского района: «Нестационарный торговый объект – киоск «Овощи-Фрукты», расположенный на пересечении улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска, является нелегальным. По инициативе администрации города указанный объект был внесен в Перечень выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов на территории муниципалитета. Владелец киоска обжаловал указанное решение администрации города в Арбитражном суде Челябинской области. Судом было принято следующее решение: до окончания судебного производства принять обеспечительные меры – запретить демонтаж нелегального торгового объекта».

Также в районной администрации сообщили, что в настоящее время мэрия Челябинска обжалует решение Арбитражного суда региона о принятии обеспечительных мер.

В случае принятия судом положительного решения силами МКУ «Городская среда» нестационарный торговый объект будет демонтирован, и администрация Калининского района приступит к выполнению запланированного благоустройства на указанной территории, заявили районные власти.