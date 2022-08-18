18.08.2022
Власти Калининского района объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников»
18.08.2022
Спасатели Златоуста отыскали заблудившихся на Таганае туристов
18.08.2022
СК проводит проверку по факту гибели рабочего в Сатке
18.08.2022
На двух крупных перекрестках Челябинска закроют движение, трамваи пойдут по временным маршрутам
18.08.2022
Сразу две пары из Челябинска поженятся на проекте «Четыре свадьбы»
18.08.2022
Молодежный театр собирается на четыре фестиваля до конца Нового года
Власти Калининского района объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников»
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022