Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) передали муниципальное помещение в безвозмездное пользование частному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебный центр специальной подготовки «Славяне».

Помещение площадью 355 кв.м по ул. Ворошилова, 9/3 ранее было в аренде у этой же организации.

«Арендной платы не будет, значит, бюджет города получит меньше. Но суммы здесь небольшие, а эти деньги позволят ребятам, которые занимаются правильным делом - военно-патриотическим воспитанием - привлечь больше детишек. Центру уже 28 лет, здесь 500 человек занимается. А сколько детей здесь побывало в течение всех этих лет?», - прокомментировал решение депутатов заместитель председателя Собрания Сергей Король.

Одной из основных задач учебного центра является военно-патриотическое воспитание молодежи. Здесь проходят обучение и тренировки по нескольким видам спорта – рукопашный бой, пулевая и тактическая стрельба, лазертаг, пейнтбол. Центр организует военно-патриотические сборы «Застава», проводит смену «Патриот» для трудных подростков.

В прошлом году организация получила грант президента РФ на организацию работы с подрастающим поколением. Кстати, как пояснил присутствующий на заседании Собрания заместитель руководителя центра Андрей Мусин, занятия с ребятами из детских домов проходят бесплатно, а ребята из неполных и многодетных семей оплачивают занятия со скидками.

Напомним, что месяц назад решением Собрания целое здание на левом берегу, а также земельный участок с постройками, были переданы в государственную собственность Челябинской области. Там разместится отделение регионального Центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Это первая в России сертифицированная платформа дистанционного обучения в сфере военно-патриотического воспитания. Она реализуется в рамках исполнения поручений Президента РФ по созданию учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

«Клубы «Авангард» – это новое явление для Магнитогорска, области и всей России. Здание огромное – полторы тысячи квадратных метров. Прежде чем занимать, его нужно отремонтировать и внутри, и снаружи, обустроить, оснастить соответствующим оборудованием, а также привести в порядок прилегающую территорию», - отметил председатель городского Собрания Александр Морозов.