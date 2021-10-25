Власти не могут заставить работодателей давать два отгула за вакцинацию от ковида

Власти Челябинской области настоятельно рекомендуют работодателям предоставлять по два отгула всем сотрудникам, которые поставили прививку против коронавирусной инфекции COVID-19. Но чиновники не могут обязать работодателей давать выходные за прививки.

Как рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, областной оперативный штаб рекомендовал всем работодателям предоставлять своим сотрудникам по два выходных дня после вакцинации от ковида. «Многие предприятия, в частности, промышленные, эту практику давно используют, - отметила Ирина Альфредовна. - Но каждый работодатель сам принимает решение, и мы им диктовать не можем. В свое время мы рекомендовали давать один выходной и человек сам выбирал - либо в день вакцинации, либо после. Как правило, многие брали после». Сейчас работодателям рекомендовано предоставлять по два дня.

На прошлой неделе на совещании с членами правительства РФ президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть, как можно пошире использовать возможность предоставления двух выходных. «Ведь после прививки у определённого количества людей может приподняться температура, у меня это было после второй прививки, 37 с небольшим, тем не менее это повышение температуры. В принципе, два дня посидеть дома – это только на пользу пойдёт. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять. Подумайте, пожалуйста, - поручил глава государства и подчеркнул. - С сохранением за работниками заработной платы, конечно».

В пятницу, 29 октября, состоится заседание Союза промышленников и предпринимателей, на котором Ирина Гехт выступит с докладом по вакцинации и мотивации сотрудников. «С ведущими предприятиями мы этот вопрос обсудим. Но, к сожалению, не все работодатели входят в Союз промышленников и предпринимателей. Здесь мы и с «Опорой России» работаем, и с «Деловой Россией», которые объединяют и малый бизнес. Ответственные работодатели, которые понимают важность и экономику, и сравнивают потери в случае заболевания сотрудника и в случае вакцинации (предоставления двухдневного выходного), они идут на это», - отметила первый вице-губернатор.

Многие предприятия еще и материально стимулируют своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса.