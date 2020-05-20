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Это демонтаж, а не строительство

Власти просят челябинцев, выступающих против застройки участка у ДК Строителей, не пугаться

Общество
Сегодня, 17:09
Автор: 
Евгения Александрова

Городские власти просят жителей Челябинска, выступающих против застройки участка возле Центрального клуба (бывший ДК Строителей) в Металлургическом районе, не бояться того, что произойдет в четверг, 21-го мая.

"Завтра утром начнется демонтаж металлического ограждения (до урегулирования всех вопросов с жителями) площадки возле дворца культуры. Не надо пугаться и принимать демонтажные работы за возобновление строительства", - написал сегодня, 20-го мая, в своем телеграм-канале начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Он напомнил также, что глава города Наталья Котова разрешение на строительство аптеки, из-за которого на земельном участке рядом с Центральным клубом были вырублены зеленые насаждения, отменила. Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", застройщик прекратил все работы после состоявшейся вчера, 19-го мая, встречи с градоначальницей.

Встреча состоялась на следующий день после аппаратного совещания в мэрии Челябинска, на котором Наталья Котова напомнила подчиненным о своих ранее сказанных словах относительного того, что с 2020-го года каждое разрешение на строительство выдается только после выезда представителей власти на место и доскональной проверки происходящего - чтобы ничьи права не были нарушены. Не исключением стала и стройка в Металлургическом районе.

Тем временем, челябинский политолог Александр Подопригора в своем блоге опубликовал статью под названием "Паралич унылой власти", посвященной как раз теме строительства аптеки рядом с Центральным клубом. Он считает случившееся "полным развалом системы управления - как в городе, так и на уровне области".

"Чиновники незаконно выдают коммерсантам разрешения на вырубки и стройки, а потом отзывают их, столкнувшись с публичным конфликтом; областной госкомитет по охране памятников молчит и никто при этом не исполняет ни свои прямые обязанности, ни распоряжения начальства, никто не несет ответственности за разрушение городской среды", - написал Александр Подопригора.

Он сообщил своим читателям, что утром 19-го мая при помощи тяжелой техники застройщика на вышеназванном земельном участке был вырыт котлован и разрушены укрепляющие комплекс Центрального клуба (ЦК) веранды.

"При этом, чтобы как-то успокоить митингующее население, на заборы были наклеены бумажки за подписью вице-мэра Шамне с текстом о приостановке работ и отзыве разрешения на строительство. Однако, по свидетельствам специалистов, с которыми довелось переговорить, ситуация там складывается близкая к критической: разрушена система веранд, которая поддерживала грунт под зданием ЦК. Что теперь будет с объектом и его фундаментом, неясно. Если грунт «поползет», здание может начать рушиться", - выразил обеспокоенность последствиями проведения работ Александр Подопригора.

Он уверен, что необходимо принимать срочные меры по спасению объекта.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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