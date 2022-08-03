Влияние музыки на личность человека

Наверняка каждый согласиться с тем, что музыкальные вкусы могут многое поведать о характере человека. Одни ищут, где можно скачать песню бесплатно ритмичного стиля для добавления в свой плей-лист, другим нравится спокойные классические шедевры, а третьи вовсе не представляют своей жизни без взрывного рока.

Независимо от того, какие стили и направления в музыке вы выбираете, какие треки чаще всего можно услышать в ваших наушниках, любимые мелодии помогают справиться с очень важными задачами в жизни. Прежде всего, музыка влияет на успехи в спорте. Согласно проведенному исследованию, прослушивание музыки в ходе тренировки повышает выносливость и производительности практически на 20%, что считается очень высоким показателем. Чтобы каждый визит в спортзал приносил как можно больше пользы, рекомендуется сопровождать силовые тренировки скорыми ритмичными мелодиями, а упражнения, направленные на расслабление, напротив, более спокойными и медленными треками.

Что можно рассказать о вас и вашем характере любимый жанр музыки?

Исследователи смогли проследить точную связь между любимыми музыкальными жанрами и характером слушателя. Так, ученые пришли к следующим заключениям:

Поп-музыка - Если вы являетесь любителем попсы и стремитесь скачать музыку в свой плей-лист русских поп-исполнителей или зарубежных поп-артистов, то это является подтверждением того, что у вас высокая самооценка, вы трудолюбивы и любите общаться и заводить новые знакомства. Такие люди зачастую упрямы, они не имеют выраженного творческого начала. Классические произведения - Большая часть ценителей инструментальной классической музыки являются интровертами, они отличаются эмоциональностью и ведут здоровый образ жизни.

Ритмичная клубная музыка - Невзирая на кажущуюся брутальность, любители слушать новинки песни тяжелого стиля, как правило, нежные, чувствительные личности, имеющие низкую самооценку. При этом, у них высокий творческий потенциал, но, эти люди трудно привыкают к чему-то новому и неизвестному. Хип-хоп - почитатели данного музыкального стиля являются яркими экстравертами, отличающиеся отзывчивостью и готовые всегда прийти на помощь. Из минусов таких людей можно отметить склонность к плохим привычкам. Инди - эти меломаны имеют невысокую самооценку. Как правило, это творческие личности, слегка ленивые. О таких людях говорят «себе на уме».

Хорошие композиции являются прекрасным стимулятором любознательности и высокого интеллекта. Любимые треки способствуют лучшей концентрации внимания, повышению внимательности и улучшению логического мышления.