Военная прокуратура Челябинского гарнизона поможет призывникам добиваться справедливости

Военная прокуратура Челябинского гарнизона в связи с грядущей весенней призывной кампанией создает консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений южноуральцев.

Как отмечают в военной прокуратуре, к специалистам центра молодые люди призывного возраста могут обращаться по вопросам, связанным с нарушением их права на предоставление отсрочки или освобождение от призыва на военную службу со стороны военкоматов региона.

Обратиться за помощью в консультативно-правовой центр жители Челябинской области могут по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, 101. Телефон доверия, по которому можно позвонить и рассказать о проблеме: 8(351)724-30-62.

Напомним, весенняя призывная кампания 2022-го года стартует в России первого апреля.