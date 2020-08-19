Вовремя не успеваете: Алексей Текслер сделал главам муниципалитетам общее замечание

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал общее замечание главам муниципалитетов, в которых побывал с большой инспекцией в августе этого года, проверяя исполнение собственных поручений, данных во время предыдущих рабочих визитов.

Глава региона констатировал, что в территориях не выдерживаются сроки выполнения сезонных работ при строительстве объектов, проведении ремонтов, благоустройстве. Это, по его словам, касается и сферы ЖКХ, и дорог, и строительной сферы.

На состоявшемся сегодня, 19-го августа, областном совещании Алексей Текслер заявил, что во многом проблемы начинаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. С нарушением сроков проводятся в муниципалитетах и конкурсные процедуры. Губернатор отметил, что региональные министерства оказывают территориям недостаточную методологическую поддержку.

«Иногда после решения более года может занимать подготовка сметной документации по простым объектам, строительство которых после принятия решения вместе с проектом должно занимать несколько месяцев», – сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что при подготовке бюджета на следующий год будет учитываться способность муниципалитета реализовывать конкретные проекты.

Напомним, в рамках большой инспекции территорий Южного Урала, стартовавшей в последний месяц лета, Алексей Текслер побывал в Верхнем Уфалее, Усть-Катаве, Озерске, Юрюзани, Катав-Ивановске, Трехгорном, в Ашинском, Каслинском, Нязепетровском районах. Везде он общался с главами и простыми людьми.