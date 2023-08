В Челябинске 9 октября впервые -Легенды Блюза с оркестром. Blues Doctors

Лучшие композиции в стиле блюз-рок таких мастеров жанра, как Gary Moore, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Dire Straits и других, впервые прозвучат в программе «Легенды Блюза с оркестром. Blues Doctors» в сопровождении группы Blues Doctors и симфонического оркестра «All Stars Orchestra» в Концертном зале им. С.С. Прокофьева 9 октября 2023 в 19:00.

Блюз – это музыка, способная в любом человеке разбудить сильные эмоции и чувства. Этот жанр, зародившийся во второй половине 19 века в негритянских гетто, завоевал сердца поклонников по всему миру и, постоянно развиваясь, приобрел множество разновидностей.

Блюз – это жанр, ставший основой и прародителем рок-музыки и других музыкальных жанров. Блюз - это лаконичная по форме, но богатая импровизацией музыка, способная выразить самые глубокие переживания. Блюз – это музыка души.

Впервые в симфонической обработке вы услышите такие знаменитые композиции, как B.B. King - Thrill Is Gone, Gary Moore – Still Got The Blues, Dire Straits – Your Latest Trick и многие другие.

В концерте принимают участие:

Группа Blues Doctors – великолепный блюз-рок коллектив, известный далеко за пределами нашей страны. Лидер группы – Владимир Демьянов – признанный гитарист – виртуоз и шоумен, превращает каждый концерт в незабываемое блюз-роковое действо, которое надолго останется в сердцах зрителей! Blues Doctors – команда из Екатеринбурга, играющая современный гитарный блюз-рок. Коллектив отличает горячее живое звучание, энергичная подача, чувство стиля, профессиональное, и при этом очень чувственное исполнение. В 2010 блюз-рок трио Blues Doctors открывали несколько концертов во время последнего гастрольного тура Гэри Мура – героя блюзовой гитары.

Симфонический оркестр «All Stars Orchestra», дирижер – Илья Коптев – лауреат международных конкурсов, известный по работе с такими масштабными рок-проектами, как: Metallica Show, Богемская Рапсодия, Pink Floyd Universe Show.

Легенды Блюза с оркестром. Blues Doctors Концертный зал им. С.С. Прокофьева 9 октября 2023 в 19:00 ( 12+). Билеты во всех кассах города.