Врачи ЧОКБ провели сразу две успешных трансплантации стволовых клеток онкопациентам

Врачи Челябинской областной клинической больницы провели сразу две успешных операции пациентам с онкологией.

Татьяна Чернец из Златоуста узнала о диагнозе «лимфома» в феврале этого года. Когда врачи предложили аутотрансплантацию стволовых клеток, сразу согласилась.

Только попросила отложить процедуру, пока не закончится дистант у сына-школьника. У Татьяны двое детей, старший из которых ограничен в движении.

«Попереживала немного, но, если честно, до сих пор не осознаю, что у меня была онкология. Как будто все заново, вторая жизнь. Чувствую себя, как будто снова начала жить. Детям сказали, что я уехала в санаторий отдыхать. Муж, конечно, переживал, но не подавал вида», - поделилась Татьяна (процедуру ей провели 25-го ноября). - Мнение о врачах-гематологах самое высокое. Я добрее и заботливее врачей никогда не встречала и нигде не видела. На любой вопрос дают полный и понятный ответ, причем не только лечащий врач, но и дежурные тоже. Каждый день - максимум внимания. Сравниваю с другими больницами - для меня это был шок. Я очень довольна и медсестрами, и санитарочками - всеми».

В соседней палате стерильного бокса в то же время находилась еще одна пациентка, 30-летняя медсестра Людмила Иванова. Она впервые услышала о болезни ровно год назад. Поначалу приняла известие, как окончательный приговор.

«Конечно, воспринять этот диагноз не так легко, понять, осознать, как же так, и потом уже взять себя в руки и начать лечение. Конечно, переживала - слезы, истерики, почему это со мной происходит, за что…Но потом встряхнула себя и начала двигаться дальше», - вспоминает Людмила.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, такие пациенты все время лечения проводят в стерильных условиях. В отделении гематологии областной больницы оборудован стерильный бокс с индивидуальной палатой, откуда пациент не выходит до завершения процесса. Это необходимо для их инфекционной и токсической безопасности, потому что пациенты в это время получают препараты, угнетающие иммунную систему, и особенно уязвимы для любой случайной инфекции.

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«Палата оснащена санпропускником, где я надеваю на себя стерильный халат, бахилы, маску и шапочку, обрабатываю себя антисептиками со всех сторон, перчатки надеваю. И только после завершения всех манипуляций могу зайти непосредственно в палату. У пациента в палате есть индивидуальный тонометр, фонендоскоп, термометр, которые ежедневно обрабатываются специальными антисептиками», - пояснил врач-гематолог ЧОКБ Егор Коробкин.

Первый этап длится в среднем три недели. Пациенту с лимфомой проводится химиотерапия. Ремиссия достигается, когда признаков лимфомы практически нет. После этого с использованием специальных лекарств заготавливаются собственные стволовые клетки больного.

«Процедура в среднем занимает от трех до шести часов, после чего пациент отправляется в отделение для продолжения лечения. Для забора стволовых клеток из периферической крови предназначен специальный аппарат, своеобразный сепаратор. Он забирает кровь у пациента, затем отбирает необходимое количество клетки и собирает их в мешок для продукта. Забор идет через специальные магистрали для забора стволовых клеток», - объяснила врач-трансфузиолог ЧОКБ Наталья Кайгородова.

После забора клетки забирают из пакета, смешивают с криопротектором и в специальном пакете подвергают постепенной заморозке на специальном аппарате, который постепенно добавляет холод для того, чтобы сохранить мембраны клеток. Это необходимо затем, чтобы клетка не погибла, когда ее будут размораживать. Для каждого пациента рассчитывается минимальное количество клеток на килограмм массы.

«Стволовые клетки - это особые клетки, вырабатываемые костным мозгом, которые могут превращаться в различные типы клеток крови, включая красные кровяные тельца, переносящие кислород и питательные вещества по телу. Замороженные клетки размещают в криобанке при температурах -152, -196 градусов. Это либо низкотемпературный морозильник, либо температура жидкого азота, и хранятся там неограниченно долго», - рассказал врач-гематолог ГКБ №1, сотрудник криобанка Георгий Димов.

После этого пациенту снова проводится агрессивная химиотерапия, которая должна уничтожить все клетки костного мозга и иммунную систему. Затем возвращаются стволовые клетки, которые были заморожены. После разморозки они попадают в организм и восстанавливают нормальное кроветворение. На 28-й день после аутотрансплантации организм должен запустить собственную систему производства клеток.

«Этот метод используется во всем мире, теперь есть и у нас в области. Он позволяет увеличить продолжительность жизни, продолжительность ремиссии, обеспечить жизнь пациенту без дискомфорта, связанного с лечением, и в некоторых случаях возможно выздоровление», - отметил заведующий отделением гематологии ЧОКБ, главный гематолог МЗ Челябинской области Александр Коробкин.

На следующий год гематологи ЧОКБ планируют провести десять трансплантаций и постепенно выйти на уровень 30-ти трансплантаций в год. Лист ожидания на процедуру только растет. Например, количество пациентов с множественной миеломой в Челябинской области ежегодно увеличивается на сто человек.

Первую аутотрансплантацию гемопоэтических клеток взрослому пациенту в ЧОКБ провели в начале года. Это была женщина с множественной миеломой. Пациентка чувствует себя хорошо и регулярно наблюдается у врачей. Всего в этом году проведено три процедуры пересадки стволовых клеток онкологическим больным.

По словам Натальи Малухиной, для того чтобы помочь пациенту с лимфомой преодолеть болезнь, требуется слаженная работа огромного коллектива специалистов. Процедура проходит успешно только при наличии квалифицированных кадров, специализированного оборудования и скоординированных действий различных подразделений, а иногда и медучреждений. В трансплантации стволовых клеток, кроме гематологов, врачей лабораторной диагностики, трансфузиологов, реаниматологов, объединились и ЧОКЦОиЯМ, врачи которого направляют пациентов на пересадку, и криобанк, сотрудники которого хранят у себя собранные замороженные клетки.