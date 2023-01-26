Врачи ЧОКБ спасли пациента, печень которого поглотил паразит

Оператор машинного доения из Еткульского района Челябинской области Николай Гусев получил в южноуральской столице новую, донорскую печень взамен собственной, уничтоженной паразитами.

Трансплантация жизненно важного органа была проведена 35-летнему пациенту в стенах Челябинской областной клинической больницы, пресс-секретарь которой Наталья Малухина рассказала, что это была уже 16-я пересадка печени на Южном Урале и первая – пациенту с таким диагнозом. По ее словам, раньше трансплантологи имели дело лишь с печальными последствиями цирроза печени и гепатита.

Николай Гусев в 2017 году заболел желтухой, обратился в местную больницу, откуда его направили в ЧОКБ, где обследовали и прооперировали.

«Паразит какой-то завелся. Не знаю, откуда он взялся. Мне тогда убрали правую долю печени, он остался в другой. Пять лет ходил с дренажом, ездил сюда, наблюдался. Мне тогда уже сказали, что я недолго смогу прожить с таким остатком. Потом мне предложили сделать пересадку печени, я подумал и согласился», - рассказал Николай.

В Челябинскую областную клиническую больницу молодой человек поступил с механической желтухой пять лет назад. При обследовании оказалось, что в его печень проник альвеококк. Паразит вел себя, словно злокачественная опухоль: постепенно поглощая ткань органа, он заменял ее собой. К моменту первой операции паразит уже «пережевал» всю правую долю печени, часть диафрагмы и кусочек легкого. Из-за жизнеугрожающего состояния пришлось провести Николаю Гусеву экстренную операцию.

Заведующий отделением хирургии №1 ЧОКБ Болат Сарсенбаев рассказал, что альвеококкоз является паразитарным заболеванием, промежуточный носитель которого - человек.

«Основные хозяева паразита – это кошки, собаки, лисы, мыши, хомяки. Обязательно перед едой надо каждый раз мыть руки. Особенно, если есть домашние животные. И вовремя необходимо пролечивать кошек и собак от паразитов дважды в год, чтобы обезопасить себя и близких», - подчеркнул Болат Сарсенбаев.

После того, как хирурги удалили Николаю Гусеву правую долю печени, пораженную паразитом, левую с желчными протоками и сосудами, оставили, буквально проткнув «оккупанта» трубкой, через которую желчь могла поступать в кишку, которая подшивается к желчным протокам. По этому дренажу желчь беспрепятственно поступала в кишечник. Эта паллиативная операция позволила пациенту прожить пять лет и даже работать все это время. И дождаться уже более радикального вмешательства - трансплантации донорского органа.

«Сама операция очень большая, длительная, травматичная. Потому как ранее оперированный пациент имеет в брюшной полости спаечный процесс и достаточно трудно выделять саму печень для ее удаления. Выделение печени продолжалось шесть часов и еще шесть заняла сама трансплантация нового органа. В течение 12 часов несколько бригад хирургов и несколько бригад анестезиологов и операционных сестер сменяли друг друга у операционного стола», - рассказал Болат Сарсенбаев.

Результат операции - прекрасный, прогноз для пациента - благоприятный. От альвеококка молодой мужчина пролечен радикально. Трансплантацию пациентам с такой патологией до сих пор делали только в федеральных центрах в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Теперь ее делают и в Челябинске.

Руководитель областного центра трансплантологии ЧОКБ Александр Полторак отметил, что Челябинская областная клиническая больница – единственное медицинское учреждение на Южном Урале, где проводят (с 2009 года) операции по трансплантации органов.

«С 2015 года у нас стартовала программа трансплантации печени, в 2017 году впервые пересажено донорское сердце. Сегодня уже выполнено более 170 трансплантаций почек, 16 - печени и десять - сердца», - рассказал Александр Полторак.

В ушедшем 2022 году в Челябинской области выполнено четыре пересадки печени, в предыдущие годы удавалось сделать не более двух таких операций за год.

Спектр заболеваний, при которых показана трансплантация печени, широкий. Это циррозы печени вирусной и неинфекционной этиологии, паразитарные поражения печени, врожденные заболевания органа, поликистозная болезнь. Имеется даже опыт ретрансплантации печени (повторной пересадки). В ближайших планах - освоить родственную трансплантацию печени, рассказала Наталья Малухина.