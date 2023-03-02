Врачи Клиники ЮУГМУ спасли пенсионерку из Златоуста с редкой опухолью

Онкохирурги клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета спасли пожилую жительницу Златоуста, у которой была обнаружена крупная опухоль двенадцатиперстной кишки.

Зоя Дмитриева в течение года страдала от желудочно-кишечного кровотечения. Она была госпитализирована в экстренную хирургию по месту жительства.

«Долго обследовалась. Ходила по врачам, три раза лежала в больнице у себя дома, в общей сложности полгода. Никто ничего не мог точно сказать. До операции были страшные боли в животе, принимала сильные обезболивающие», - вспоминает Зоя Витальевна.

Из-за кровотечения у пенсионерки падал уровень гемоглобина до 40 г/л. Женщина испытывала сильнейшие рези в животе, из-за которых ей приходилось принимать серьезные обезболивающие препараты. Для выяснения причин кровотечения Зоя Дмитриева прошла множество обследований, в том числе КТ, МРТ, дважды у нее брали биопсию.

«Было выявлено образование брюшной полости около 10-15 сантиметров, и неясно было, с каким органом оно связано. Поскольку точный диагноз ей так и не установили, она была маршрутизирована в клинику ЮУГМУ», - рассказала историю пациентки заведующая онкологическим отделением университетской клиники Ирина Куракина.

Учитывая клинику профузного кровотечения, специалисты отделения пришли к выводу, что опухоль, скорее всего, связана с двенадцатиперстной кишкой. Поскольку такие кровотечения очень опасны, врачи приняли решение об оперативном лечении.

Зоя Витальевна очень переживала по поводу операции, однако вмешательство прошло успешно. В ходе двухчасовой операции была выявлена и удалена злокачественная опухоль, исходящая из стенки двенадцатиперстной кишки. По словам Ирины Куракиной, такие опухоли встречаются редко.

«Опухоль исходила из стенки двенадцатиперстной кишки, была по размерам достаточно крупная, около 10-15 сантиметров, оплетена сосудами с разных сторон. Опухоль резектабельная, но трудная для биопсии. Поэтому были проблемы с диагностикой, и с августа пациентка не могла получить помощь», - пояснила заведующая онкологическим отделением.

Сейчас Зоя Витальевна уже идет на поправку, готовится к выписке. Оперативное лечение было радикальное, теперь ей предстоит наблюдаться по месту жительства, сообщили в пресс-службе Клиники ЮУГМУ.