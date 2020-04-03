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Все водители Челябинска теперь под "колпаком" полиции

Общество
Сегодня, 11:17
Автор: 
Инна Шемаева

На автодорогах Челябинской области в связи с действующими режимом повышенной готовности и обязательной самоизоляции  силами региональной госавтоинспекции усилены контрольные мероприятия. Теперь водителям нужно обосновывать полиции, почему они сели за руль.

Со второго апреля для движения на личном и служебном автотранспорте водителям необходимо предъявить сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение, паспорт (для исключения случаев передвижения граждан, получивших постановление о необходимости нахождения в режиме изоляции), а также обосновать необходимость передвижения в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области.

В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что в дальнейшем сотрудниками полиции цели передвижения водителей будут проверены. В случае установления нарушения санитарно-эпидемиологических правил будут применены меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", вчера, второго апреля, полицейские Челябинска загнали водителей в "коронавирусный" тоннель. Они устроили досмотр транспорта на площади Революции в Челябинске. Официально это называлось - операция "Тоннель". Всего в мероприятии было задействовано 75 экипажей ДПС. В итоге на улице Ленина образовалась огромная пробка, проехать можно было только по одной полосе.

Полицейские просто проводили профилактические беседы с челябинцами, во время которых напоминали о необходимости соблюдать меры предосторожности и режима самоизоляции.

Напомним, с 31 марта по поручению губернатора Челябинской области по улицам всех муниципалитетов региона ежедневно курсируют полицейские экипажи, предупреждая жителей о необходимости самоизоляции в период неблагополучной эпидситуации и рекомендуя без острой необходимости не выходить из дома.

Добавим, вчера, второго апреля, президент России Владимир Путин принял решение о продлении режима нерабочих дней до конца текущего месяца.

 

Автор: 
Инна Шемаева
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