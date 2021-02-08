Ученые нашли «подсказки» на рынке в Ухане при расследовании по COVID-19

Детский омбудсмен об инциденте с детьми, которых контролеры высадили в мороз из трамвая в Челябинске

У управляющих компаний Челябинска не хватает людей и техники для уборки снега во дворах

Сегодня у нас в гостях снова Ольга Рагулина из Екатеринбурга. Победительница Ильменки-2020

Всероссийская перепись населения пройдет в цифровом формате

Всероссийскую перепись населения запланировали на сентябрь 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, сообщает администрация Челябинска. Желающие могут пройти перепись в цифровом формате.

«Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году, - пояснили в городской мэрии. - В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период».

Желающие смогут заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». Остается также и обход квартир и домов переписчиками. Они будут использовать планшеты со специальным программным об6еспечением.

«Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», - добавили в администрации Челябинска.