ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%

Общество
Сегодня, 17:39

ВТБ и российское представительство японской компании по производству мототехники Yamaha Motor CIS запустили программу кредитования, в рамках которой можно приобрести мотоциклы и квадроциклы Yamaha по ставке от 0,1% годовых. Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ, размер ставки зависит от срока кредитования. Получить средства по минимальной ставке 0,1% можно на срок до 1 года. Сумма кредита может достигать двух миллионов рублей. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Первоначальный взнос в рамках программы – 20% от стоимости техники. Решение по заявке клиента принимается банком в течение дня.

«ВТБ запускает с Yamaha Motor совместный проект, благодаря которому наши клиенты смогут на самых выгодных условиях приобрести сезонную технику – квадроциклы и мотоциклы – по минимальной ставке от 0,1% годовых. Кроме этого, заемщики могут включить в сумму кредита аксессуары и экипировку, оформление полиса страхования не требуется. Мы уверены, с такой ставкой новая программа будет востребована у любителей мотоциклов и мотовездеходов и позволит им приобрести средства передвижения, которым нет равных на трассах, проселочных дорогах или бездорожье», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 86 миллиардов рублей. Портфель банка в данном сегменте достиг 120 миллиардов рублей.

Отправить новость
Экономика
11.03.20 22:11
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
Экономика
05.03.20 15:03
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
Экономика
04.03.20 16:22
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Экономика
02.03.20 16:26
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра - 1000
Сегодня, 11:23
Мама троих детей представила просветительский фестиваль для детей на полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства»
Сегодня, 10:39
Делом о непригодном жилье для сироты из Еманжелинского района занялся СКР
Сегодня, 09:51
Инклюзивный коллектив из Миасса выступит на сцене Большого театра России
Вчера, 20:54
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Вчера, 17:07
В колонии Челябинска выбрали самую красивую заключенную
Вчера, 17:04
Челябинск и Магнитогорск претендуют на звание «Город трудовой доблести»
Вчера, 16:46
Сын полка из Копейска ждет представления к званию Героя Советского Союза со времен Великой Отечественной
Вчера, 16:24
Весной Челябинскую область может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ
Вчера, 15:46
Школу Миасса, где учится сын разыскиваемой из-за коронавируса женщины, пока не закрыли на карантин
Вчера, 13:47
В Челябинской области нет дефицита тест-систем на коронавирус, но по своему желанию анализ не сдать
Общество
Сегодня, 17:22
Ирина Гехт: Разработан алгоритм действий граждан, власти, работодателей на случай коронавируса
Есть мнение
Сегодня, 12:06
Хорошо быть кошкою, хорошо собакою…
Воскресный туалет в парке и билет по росту – это Челябинск
Новости
Сегодня, 18:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
Сегодня, 15:57
Происшествия
В Челябинске ищут водителя маршрутки, по вине которого школьница получила травмы
Сегодня, 15:35
Происшествия
В Челябинске задержан налетчик на микрофинансовую организацию
Сегодня, 14:04
Происшествия
В детском бассейне Магнитогорска задержан неадекватный мужчина
Сегодня, 13:19
Происшествия
В Щучьем будут судить челябинку, которая держала бомжей в рабстве
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 18:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
Сегодня, 12:26
Общество
На трассе М-5 вблизи Юрюзани временно ограничат движение транспорта
Вчера, 20:54
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Вчера, 17:07
Общество
В колонии Челябинска выбрали самую красивую заключенную
Вчера, 13:10
Общество
Южноуральские газовики готовы к паводку
Теги
ВТБ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика