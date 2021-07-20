ВТБ начинает принимать пожертвования для южноуральского благотворительного фонда

Банк ВТБ совместно с фондом «Андрюша» подключил сервис приема пожертвований на территории всей Челябинской области. Теперь внести благотворительный взнос можно через 288 устройств самообслуживания, мобильное приложение банка и личный кабинет на сайте финансовой организации.

Воспользоваться сервисом могут не только держатели карт ВТБ, но и клиенты других банков. В меню нужно выбрать опцию «Платежи», затем ввести название фонда, после чего на экране появится название некоммерческой организации с автоматически заполненными реквизитами. Далее необходимо указать сумму пожертвования и подтвердить платеж.

«Социальная ответственность банка ВТБ – ключевой элемент культуры ВТБ, часть ДНК нашей бизнес-структуры. Данный фонд знают многие наши сотрудники и клиенты. Для нас очень важно партнерство с одной из самых значимых благотворительных организаций на Южном Урале, которая многие годы помогает талантливым детям. Свою задачу мы видим в том числе в создании удобной и современной платежной инфраструктуры, которая позволит как можно большему числу желающих быть вовлеченными в благотворительную деятельность, а это, в свою очередь, помогает оказывать системную помощь тем, кто в ней нуждается», – рассказал управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов.

«Для фонда и его программ такая экспертная поддержка со стороны ВТБ – большой подарок. Сегодня, когда сокращено финансирование крупных проектов во многих отраслях промышленности, мы понимаем, что компании и люди зачастую решают очень насущные вопросы. Оттого еще более ценной для нас становится финансовая помощь и любые идеи, ориентированные на поддержку проектов и программ фонда. Это здорово, когда многие друзья и "тайные волшебники" нашей организации понимают, что у ребенка и его творческого импульса не может быть “завтра”, есть только “сегодня”. И своевременная помощь таланту очень важна. От всей души благодарим ВТБ и всех тех, кто поддержал деятельность фонда!» – отметила директор и основатель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.