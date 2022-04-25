Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас

Жителей Челябинска приглашают к участию в голосовании за объекты благоустройства 2023-го года, которое уже стартовало и продлится до 30-го мая.

Онлайн-голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Жителям южноуральской столицы предложено 17 объектов во всех семи районах (в целом по стране таковых около пяти тысяч).

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, участие в онлайн-голосовании может принять каждый челябинец старше 14-ти лет.

Для этого нужно зайти на страницу «Городская среда», авторизоваться через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», выбрать муниципалитет «Челябинск» и соответствующий район. Также свой выбор можно сделать с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах (в числе добровольных помощников – глава Ленинского района Александр Орел, который зарегистрировался как волонтер проекта и помог проголосовать уже 71-му человеку).

В мэрии подчеркивают, что каждый житель города может выбрать только одну территорию из 17-ти предложенных.

В Калининском районе это прогулочная зона на пересечении улиц Северо-Крымская и Братьев Кашириных и часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная.

В Курчатовском районе можно проголосовать за территорию по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Ворошилова до улицы Молдавской (четная сторона) или за прогулочную зону по проспекту Победы на участке от Солнечной до Молдавской (четная сторона).

В Ленинском районе заявлены следующие объекты: садово-парковый комплекс – объект культурного наследия регионального значения «Плодушка» (монастырская заимка) и сквер перед ДК «Станкомаш» (второй этап).

В Металлургическом районе в голосовании принимают участие территория на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской, территория между домами №24 и №26 по улице 60-летия Октября, территория по шоссе Металлургов напротив рынка «Михеевский.

В Советском районе заявлены пешеходная зона (второй этап) на гостевом маршруте улицы Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала и пешеходная зона вдоль жилого дома №4 по улице Евтеева.

В Тракторозаводском районе - территория по улице Южноуральская, 13, территория вдоль дома 146/1 по улице Танкистов, территория между домами №7-Б по улице Марченко и 140-В по улице Танкистов.

В Центральном районе можно проголосовать за сквер в поселке Сосновка или сквер на улице Смирных, д. 15-А, 13-А, 13-Б.

Напомним, в текущем году в программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют 63 челябинских двора и девять общественных пространств, которые жители южноуральской столицы выбрали прошлой зимой, приняв участие в голосовании на портале «Активный житель 74».

В Центральном районе в лидерах оказалась территория, прилегающая ко дворцу спорта «Юность», в границах улиц Красной, Труда, Свердловского проспекта. За этот вариант отдан почти 81 процент голосов.

В Калининском районе челябинцы больше всего хотели видеть преображенной часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (участок от дома №14 по данной улице до улицы Молодогвардейцев) в границах улиц Братьев Кашириных, Северо-Крымской, местного проезда, Чайковского. За благоустройство этой территории проголосовали более 47-ми процентов опрошенных.

В Курчатовском районе горожане выбрали благоустройство Комсомольского проспекта на участке от Молодогвардейцев до Ворошилова (около 63-х процентов челябинцев отдали свои голоса за эту территорию).

В Ленинском районе по федеральной программе в 2022-м году будет благоустроен сквер перед ДК «Станкомаш», набравший около 60-ти процентов голосов.

В Металлургическом районе - территория между домами №23 и №29 по улице Трудовой, за которую проголосовали свыше сорока процентов жителей. Кроме того, в рамках нацпроекта будет реализован второй этап благоустройства сквера у ДК Строителей.

В Советском районе 66 процентов опрошенных предпочли другим пространствам пешеходную зону на гостевом маршруте по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала (эта территория будет благоустраиваться поэтапно).

В Тракторозаводском районе в текущем году будет благоустроена территория вблизи домов №24, 26, 28, 30, 32 по улице Бажова и реализован третий этап благоустройства парка Дружбы.

Выбор подрядных организаций и заключение контрактов с исполнителями состоялись, по поручению главы города Натальи Котовой, заблаговременно, чтобы благоустройство общественных пространств и дворов подрядчики начали как можно раньше.