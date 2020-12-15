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Выход на трамвайную остановку на площади Революции все еще закрыт

Нет ничего более постоянного, чем временное: судя по тому, как выглядит сегодня выход из подземного перехода на площади Революции, откуда жители Челябинска попадали на трамвайную остановку на улице Цвиллинга, горожанам еще долго предстоит переходить проезжую часть «по земле».

Напомним, один из самых востребованных подземных переходов (пассажиропоток здесь очень высокий) на главной площади южноуральской столицы закрыли на ремонт, взамен (в октябре) оборудовали наземный – временно.

Городские власти заявляли, что в первую очередь в данном «подземелье» необходимо заменить лестничный марш – лестница долгое время находилась в удручающем состоянии, представляя собой угрозу безопасности людей, которые на ней и падали, и травмировались.

На последнем аппаратном совещании в челябинской мэрии, которое состоялось вчера, 14-го декабря, о ремонте подземного перехода, «смотрящего» на трамвайную остановку, чиновники ничего не сказали, хотя, как правило, замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев в своих докладах внимание переходам на площади Революции уделял регулярно.

На более ранних, осенних, «аппаратках» говорилось, что переход будет готов до наступления зимы. Зима пришла, холода наступили, а на выходе из перехода лишь гора упаковок строительной смеси и тишина (работать в такие морозы действительно нелегко). И, конечно, ограждения со всех сторон. Замуровали так замуровали.

Соседнее «подземелье», выходящее к музею искусств, выглядит куда более готовым. Правда, общее впечатление портят невнятные каракули вездесущих «неизвестных художников» и сваленные в кучу доски.