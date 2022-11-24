24.11.2022
Снеговики-добряки начинают свою работу
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
Выплата для родителей детей-инвалидов в Челябинской области вырастет в три раза
Семьи с детьми с редкими заболеваниями уже получают по пять тысяч рублей
09.11.2022
Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат
07.10.2022
Сегодня начнутся выплаты на детей в семьях мобилизованных южноуральцев
07.09.2022
Компенсации за оплату услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов увеличат в три раза
06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022