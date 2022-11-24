Выплата для родителей детей-инвалидов в Челябинской области вырастет в три раза

В Челябинской области в три раза больше денег смогут получить родители детей-инвалидов в качестве возмещения затрат на реабилитацию или оздоровление ребенка. Об этом сегодня, 24 ноября, рассказала на пресс-конференции в «АиФ» первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Елена Скалунова.

«В Челябинской области проживает более 220 тысяч людей с инвалидностью, 17 тысяч - это дети. Мер социальной поддержки много. Это компенсация оплаты услуг ЖКХ, с прошлого года - и за установку газового оборудования. Отдельная тема – это дети. С этого года, по поручению губернатора, семьи, которые воспитывают детей с редкими заболеваниями, такими, как буллезный эпидермолиз, ихтиоз, целиакия, фенилкетонурия, получают по пять тысяч рублей. Это 202 семьи. Кроме того, если родители детей-инвалидов самостоятельно приобретали услугу по реабилитации или оздоровлению ребенка, то сейчас они получают за это компенсацию в размере не более 28 754 тысяч рублей, а с января 2023 года компенсация вырастет в три раза и составит порядка 100 тысяч рублей», - сказала Елена Скалунова.

За оформлением выплаты нужно обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.