03.08.2022
«АвтоВАЗ» выплатит неплохую компенсацию решившим добровольно уволиться сотрудникам завода в Ижевске
03.08.2022
Полицейские помогли группе туристов из Курганской области, которые застряли на трассе
03.08.2022
Челябинцев приглашают на «Оранжевый мяч»
03.08.2022
Выплаты ко Дню пожилого человека южноуральцы начнут получать в августе
03.08.2022
СНИЛС для детей Пенсионный фонд оформляет проактивно: как родителям найти и сохранить важный документ
03.08.2022
Шредер встретился с Путиным и высказался за запуск «Северного потока-2»
Выплаты ко Дню пожилого человека южноуральцы начнут получать в августе
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022