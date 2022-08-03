Выплаты ко Дню пожилого человека южноуральцы начнут получать в августе

Выплаты ко Дню пожилого человека южноуральские пенсионеры начнут получать в августе. По 700 рублей получат 850 тысяч пожилых людей.

Единовременная выплата в размере 700 рублей приурочена ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается первого октября.

«Средства поступят более 850 тысячам южноуральцев – тем, кто на первое октября 2022 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида)», - сообщили в министерстве социальных отношений региона.

Всего на эти цели из региональной казны выделено 677 миллионов рублей. Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.