Выпускник челябинского лицея завоевал «золото» международной Олимпиады по информатике

Выпускник челябинского физико-математического лицея №31 Данил Клищ в составе российской команды завоевал «золото» на 34-й международной Олимпиаде школьников по информатике (International Olympiad in Informatics (IOI 2022).

Олимпиада проходила в дистанционном формате в городе Джокьякарта в Индонезии с седьмого по 15-е августа, ее участниками стали старшеклассники из 90 стран мира, владеющие английским языком. От каждой страны формировалась команда из четырех человек, в которую вошли победители и призеры национальных олимпиад. Задания международного уровня им предстояло выполнять индивидуально с помощью программ, пользуясь одним компьютером. Российские школьники выполняли задания, находясь в кампусе Московского физико-технического института (МФТИ).

Как напоминает пресс-служба администрации Челябинска, Данил Клищ завоевал золотую медаль в составе сборной России на Олимпиаде APIO 2022 в Египте. В соревнованиях приняли участие 888 школьников из 35-ти стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году Данил победил на IX международной Олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics, которая проходила в Румынии для команд учеников 8-11 классов.

Данил закончил лицей №31 в минувшем учебном году с золотой медалью и поступил в Московский физико-математический институт (МФТИ) по направлению «Прикладная математика и физика». Свою жизнь юный челябинец планирует связать с компьютерами и программированием.