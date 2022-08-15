15.08.2022
В центре Челябинска ограничено движение
15.08.2022
В Челябинской области откроют еще четыре виртуальных концертных зала
15.08.2022
Полицейские Магнитогорска задержали педофила
15.08.2022
Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области за выходные выросло на четверть
15.08.2022
«Искорка Фонд» приглашает челябинские школы к участию в акции «Начинаем год с добра»
15.08.2022
Выпускник челябинского лицея завоевал «золото» международной Олимпиады по информатике
Выпускник челябинского лицея завоевал «золото» международной Олимпиады по информатике
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022