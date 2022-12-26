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Фото: Мария Белова

Выпускники «Школы жизни» показали свои достижения на новогоднем вечере

Новогодний праздник стал смотром достижений для участников челябинского проекта социализации особых детей «Школа жизни».  Это курсы самостоятельной жизни для людей с ментальными нарушениями, организованные на двух муниципальных тренировочных квартирах МКУ "Социальная гарантия" (на улице Воровского и Комсомольском проспекте), их презентация с участием первых лиц Челябинска прошла в марте 2021 и июле 2022 года. 

В зале МБУ "Комплексный центр социального обслуживания Калининского района г. Челябинска" собралось более двадцати студентов в возрасте от 18 до 40 лет.  Их наставники оставались в стороне, а подопечные самостоятельно справлялись с задачей поддержать коллективные игры и общаться.

С учетом состояния здоровья каждый продемонстрировал свое личное достижение. Кто-то сумел не испугаться, оказавшись в центре всеобщего внимания, у многих получилось ответить на вопросы и рассказать, чем именно занимались на тренинге в этот день, все дружно откликались на предложения подвигаться и ответить на вопрос или выполнить задание. А Сергей К. сумел стать ведущим праздника, встав рядом с руководителем и идейным вдохновителем «Школы жизни», директором некоммерческой организации  социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Голубка» Екатериной Шалгиной.

Она на этом вечере подвела итоги года и поделилась планами на будущий – организовать трудовую занятость подопечных, запустить в работу курсы круглосуточного пребывания на тренировочных квартирах и вовлечь родителей в социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями.

«На муниципальных тренировочных квартирах, которые предоставляет нам МКУ «Социальная гарантия», ребята со специалистами отрабатывают бытовые компетенции, навыки общения. Они боятся жить, боятся общества, а общество их.  Мы прорабатываем ситуации поведения в обществе: мы выходим в магазин, в боулинг, на выставки, в библиотеку, чтобы ребята могли ориентироваться, попадая в неизвестные условия, – рассказала Екатерина Шалгина. – В Комплексном центре социального обслуживания населения по Калининскому району города Челябинска, где проходит наш новогодний праздник, ребята встречаются с интересными людьми разных профессий, в том числе спортивных и творческих. Эти клубные встречи проходит в следующем формате: к нам приходит специалист, рассказывает о себе и проводит небольшой мастер-класс.  Вот недавно у нас была певица оперного театра (ребята очень любят творчество), а еще раньше прошел мастер-класс по флористике, на котором ребята создали композиции для гостей и праздника».

«Голубка» приводит своих подшефных в Челябинский государственный  колледж индустрии питания и торговли на мастер-классы по кулинарному и поварскому делу. Выпускники колледжа в качестве волонтеров помогают гостям осваивать простые операции. Сейчас Екатерина Шалгина с партнерами из колледжа и ЮУрГГПУ прорабатывает возможность открыть для своих подопечных профессиональную подготовку на специальность «Помощник повара».

 «Им важно не столько заработать, хотя это очень мотивирует ребят, сколько стать востребованными, это вызывает гордость у них и их родителей, – говорит Екатерина Александровна. -  Мы, люди, стремимся быть полезными. Это важно. Это важно любому человеку, хоть здоровому, будь с ограниченными возможностями здоровья. Именно эта часть жизни позволяет ребятам находить друзей, не ограничивать жизнь четырьмя стенами, быть социально активными».

Примеры есть: один из выпускников проекта работает помощником специалиста в клининговой компании. Другие после курсов начинают помогать по хозяйству в семьях- чистить картошку, готовить, встречать домочадцев с сумками.

Чтобы эти навыки развивать, «Голубка» рассчитывает перевести курсы «Школы жизни» на круглосуточный режим и увеличить срок обучения с трех до шести месяцев.

Результат усиленных занятий могут спрогнозировать наставники на основе личного опыта – у многих из них есть близкие с отклонениями здоровья.

«У координатора проекта есть своя история, у меня своя. В частности, мой сын с ДЦП, и он откорректирован настолько, что может учиться в медицинском университете на лечебном факультете. Он на втором курсе. Но когда было начало пути, было безумно сложно, и многие ставили крест, – делится Екатерина Александровна. - Главное наша задача - это даже не развернуть общество к таким людям, а показать предоставить, что эти ребята могут нести пользу».

Председатель комитета социальной политики администрации Челябинска Лариса Мошкова:

Мы с большим удовольствием приветствуем все некоммерческие организации, которые на базе наших муниципальных площадок реализуют свои идеи. Вот, в данном случае, идеи проекта «Школа жизни» направлены на социокультурную адаптацию молодых инвалидов от 18 д 40 лет . Второй год я присутствую на своего рода выпускном вечере проекта, и вижу, как у ребят повышается уровень развития. Сегодня видела, как ребята читают и поздравляют всех с Новым годом на иностранном языке, как молодой человек танцевал брейк, в прошлом году такого не было. То есть по капельке, по зернышку, по чуть-чуть достигается результат. И он сегодня виден. И еще этот проект хорош тем, что объединяет вокруг себя все больше особых людей. Это важно для города: их много, но пока большинство из них находятся дома, сидят со своими родителями, а здесь они учатся профориентации, финансовым и экономическим вопросам, дружить. Это важно для них самих, поскольку помогает делать шажки к самостоятельной жизни. Спасибо всем, кто этот проект написал и реализует.

Заведующая отделением социального сопровождения МКУ «Социальная гарантия Любовь Голышева:

Тренировочная квартира рассчитана на ребят разного уровня: кто-то начинает ходить в какие-либо кружки, на разные мероприятия, кто-то учится ездить в общественном транспорте, кто-то осваивает магазин. Для кого-то еще выше поднимаем планку – помогаем поступить в учебное заведение. Кому-то надо устроиться на работу, если уже есть образование, таким мы помогаем разобраться в причинах, найти работу и удержаться, просто научиться писать резюме.

Автор: Любовь Володина
социальная защита
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Южноуральцев предупреждают о снегопадах и советуют быть осторожными

22.12.2022 23:00

В Снежинске и Озерске школьники отправлены на дистант, а с 26 декабря – на каникулы

22.12.2022 20:43

В пятницу в Челябинской области температура повысится, давление понизится, ветер усилится

22.12.2022 18:13

Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря (18+)

22.12.2022 17:43

Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу возможность свободно дышать

22.12.2022 17:36

Бюджет Челябинской области принят, разногласия остались

22.12.2022 17:30

Наталья Котова рассказала о будущем легендарного челябинского «Сигнала»

22.12.2022 16:54

Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев

22.12.2022 16:49

В 2023 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 5%

22.12.2022 16:17

У Челябинска появилась новая новогодняя традиция – "КИНОЁЛКА Радио ОЛИМП"

22.12.2022 16:08

МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в популярных мессенджерах

22.12.2022 16:04

Обновленный челябинский «Сокол» 23 декабря снова распахнет свои двери

22.12.2022 15:56

Челябинский скульптор мечтает запечатлеть ветер в бронзе

22.12.2022 15:17

Участковый из Чебаркуля спас замерзающего водителя

22.12.2022 14:19

Владимира Шамне избрали главой Калининского района

22.12.2022 14:15

ЗСО утвердило создание зеленого пояса вокруг Магнитогорска

22.12.2022 14:08

Качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций – исследование билайн

22.12.2022 14:00

«Горное ущелье» ММК снова превратилось в резиденцию Деда Мороза

22.12.2022 13:19

Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд

22.12.2022 13:10

Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»

22.12.2022 12:57

Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад

22.12.2022 12:51

ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку

22.12.2022 12:39

Родители мобилизованных южноуральцев смогут получать единовременную выплату

22.12.2022 12:36

Челябинские автобусники избавились от долгов

22.12.2022 12:28

Комсомольский проспект окончательно «высушат» до 17 часов

22.12.2022 12:06

Капитан «Металлурга» выступил против мошенничества

22.12.2022 11:56

Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена

22.12.2022 11:37

Принят главный финансовый документ Челябинской области на 2023 год

22.12.2022 11:26

В Магнитогорске назвали лучших журналистов

22.12.2022 11:21

На Таганае турист устроил дебош

22.12.2022 10:54

Энергетики ММК отмечают профессиональный праздник

22.12.2022 10:51

В Магнитогорске приняли бюджет

22.12.2022 10:45

25 декабря ЮУрГГПУ приглашает на День открытых дверей

22.12.2022 10:34

Златоустовская «Динамо-Уралочка» победила чемпиона России

22.12.2022 10:23

В Челябинской области открыли первый модульный участковый пункт полиции

22.12.2022 10:04

В Челябинской области уже больше недели снижается уровень заболеваемости ковидом

22.12.2022 09:50

В Челябинске поплыл Комсомольский проспект

22.12.2022 09:35

В Троицке отменили занятия в школах в первую смену, но не для всех