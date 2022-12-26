Выпускники «Школы жизни» показали свои достижения на новогоднем вечере

Новогодний праздник стал смотром достижений для участников челябинского проекта социализации особых детей «Школа жизни». Это курсы самостоятельной жизни для людей с ментальными нарушениями, организованные на двух муниципальных тренировочных квартирах МКУ "Социальная гарантия" (на улице Воровского и Комсомольском проспекте), их презентация с участием первых лиц Челябинска прошла в марте 2021 и июле 2022 года.

В зале МБУ "Комплексный центр социального обслуживания Калининского района г. Челябинска" собралось более двадцати студентов в возрасте от 18 до 40 лет. Их наставники оставались в стороне, а подопечные самостоятельно справлялись с задачей поддержать коллективные игры и общаться.

С учетом состояния здоровья каждый продемонстрировал свое личное достижение. Кто-то сумел не испугаться, оказавшись в центре всеобщего внимания, у многих получилось ответить на вопросы и рассказать, чем именно занимались на тренинге в этот день, все дружно откликались на предложения подвигаться и ответить на вопрос или выполнить задание. А Сергей К. сумел стать ведущим праздника, встав рядом с руководителем и идейным вдохновителем «Школы жизни», директором некоммерческой организации социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Голубка» Екатериной Шалгиной.

Она на этом вечере подвела итоги года и поделилась планами на будущий – организовать трудовую занятость подопечных, запустить в работу курсы круглосуточного пребывания на тренировочных квартирах и вовлечь родителей в социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями.

«На муниципальных тренировочных квартирах, которые предоставляет нам МКУ «Социальная гарантия», ребята со специалистами отрабатывают бытовые компетенции, навыки общения. Они боятся жить, боятся общества, а общество их. Мы прорабатываем ситуации поведения в обществе: мы выходим в магазин, в боулинг, на выставки, в библиотеку, чтобы ребята могли ориентироваться, попадая в неизвестные условия, – рассказала Екатерина Шалгина. – В Комплексном центре социального обслуживания населения по Калининскому району города Челябинска, где проходит наш новогодний праздник, ребята встречаются с интересными людьми разных профессий, в том числе спортивных и творческих. Эти клубные встречи проходит в следующем формате: к нам приходит специалист, рассказывает о себе и проводит небольшой мастер-класс. Вот недавно у нас была певица оперного театра (ребята очень любят творчество), а еще раньше прошел мастер-класс по флористике, на котором ребята создали композиции для гостей и праздника».

«Голубка» приводит своих подшефных в Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли на мастер-классы по кулинарному и поварскому делу. Выпускники колледжа в качестве волонтеров помогают гостям осваивать простые операции. Сейчас Екатерина Шалгина с партнерами из колледжа и ЮУрГГПУ прорабатывает возможность открыть для своих подопечных профессиональную подготовку на специальность «Помощник повара».

«Им важно не столько заработать, хотя это очень мотивирует ребят, сколько стать востребованными, это вызывает гордость у них и их родителей, – говорит Екатерина Александровна. - Мы, люди, стремимся быть полезными. Это важно. Это важно любому человеку, хоть здоровому, будь с ограниченными возможностями здоровья. Именно эта часть жизни позволяет ребятам находить друзей, не ограничивать жизнь четырьмя стенами, быть социально активными».

Примеры есть: один из выпускников проекта работает помощником специалиста в клининговой компании. Другие после курсов начинают помогать по хозяйству в семьях- чистить картошку, готовить, встречать домочадцев с сумками.

Чтобы эти навыки развивать, «Голубка» рассчитывает перевести курсы «Школы жизни» на круглосуточный режим и увеличить срок обучения с трех до шести месяцев.

Результат усиленных занятий могут спрогнозировать наставники на основе личного опыта – у многих из них есть близкие с отклонениями здоровья.

«У координатора проекта есть своя история, у меня своя. В частности, мой сын с ДЦП, и он откорректирован настолько, что может учиться в медицинском университете на лечебном факультете. Он на втором курсе. Но когда было начало пути, было безумно сложно, и многие ставили крест, – делится Екатерина Александровна. - Главное наша задача - это даже не развернуть общество к таким людям, а показать предоставить, что эти ребята могут нести пользу».

Председатель комитета социальной политики администрации Челябинска Лариса Мошкова:

Мы с большим удовольствием приветствуем все некоммерческие организации, которые на базе наших муниципальных площадок реализуют свои идеи. Вот, в данном случае, идеи проекта «Школа жизни» направлены на социокультурную адаптацию молодых инвалидов от 18 д 40 лет . Второй год я присутствую на своего рода выпускном вечере проекта, и вижу, как у ребят повышается уровень развития. Сегодня видела, как ребята читают и поздравляют всех с Новым годом на иностранном языке, как молодой человек танцевал брейк, в прошлом году такого не было. То есть по капельке, по зернышку, по чуть-чуть достигается результат. И он сегодня виден. И еще этот проект хорош тем, что объединяет вокруг себя все больше особых людей. Это важно для города: их много, но пока большинство из них находятся дома, сидят со своими родителями, а здесь они учатся профориентации, финансовым и экономическим вопросам, дружить. Это важно для них самих, поскольку помогает делать шажки к самостоятельной жизни. Спасибо всем, кто этот проект написал и реализует.

Заведующая отделением социального сопровождения МКУ «Социальная гарантия Любовь Голышева:

Тренировочная квартира рассчитана на ребят разного уровня: кто-то начинает ходить в какие-либо кружки, на разные мероприятия, кто-то учится ездить в общественном транспорте, кто-то осваивает магазин. Для кого-то еще выше поднимаем планку – помогаем поступить в учебное заведение. Кому-то надо устроиться на работу, если уже есть образование, таким мы помогаем разобраться в причинах, найти работу и удержаться, просто научиться писать резюме.