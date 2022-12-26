В Ленинском районе весной нового года откроют центр активного долголетия

В Челябинске в марте 2023 года откроют центр активного долголетия в Ленинском районе для граждан пожилого возраста.

Об этом сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. По его словам, помещение для комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района приобретено в рамках развития муниципальной программы укрепления общественного здоровья. Его площадь составляет около 750 квадратных метров.

Сергей Авдеев поблагодарил главу Челябинска Наталью Котову и городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям за поддержку инициативы открытия центра.

«С нового года начнем приобретение недостающего оборудования и будем планировать открытие на первую неделю марта», - сказал Сергей Авдеев.