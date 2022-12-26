26.12.2022
Котова уверена, что в Челябинске лишь несколько участков не очищены от наледи
26.12.2022
Челябинские власти завершают выкуп трех детских садов
26.12.2022
В новом году в Копейске запустят автобус от автовокзала до поселка Шахты
25.12.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
25.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря (18+)
25.12.2022
Елка желаний: велосипеды для сестренок из поселка Сыртинский Челябинской области
В Ленинском районе весной нового года откроют центр активного долголетия
Пожилые челябинцы смогут коллективно укреплять свое здоровье
26.12.2022
Котова уверена, что в Челябинске лишь несколько участков не очищены от наледи
26.12.2022
Челябинские власти завершают выкуп трех детских садов
23.12.2022
В Челябинске дорожники заваливают грязным снегом пешеходные дорожки
22.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022