Высокие платформы будут оборудованы на остановочном пункте Локомотивная в 2021 году

На Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) продолжаются работы по обновлению инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД-филиала ОАО «РЖД», на остановочном пункте Локомотивная в настоящее время проводится реконструкция платформ. Здесь ведется переустройство низких платформ в высокие, проводятся работы по обустройству пандуса для маломобильных пассажиров, а также навесов со скамьями и урнами.

Кроме того, в 2021 году планируется выполнить капитальный ремонт островной платформы на станции Просвет, а также текущий ремонт на 10 платформах пригородного комплекса (на станциях Шершни, Смолино, Шахматово, Кисегач, Бутаки, остановочных пунктах 2078 км, 2121 км).

В 2020 году на станции Челябинск была сдана в эксплуатацию высокая платформа №5 и пешеходный тоннель, соединивший её с пригородным вокзалом. Кроме того, выполнен капитальный ремонт пяти платформ (на станции Катайск и остановочных пунктах Каширинская, 2042 км, 2092 км), а также текущий ремонт шести пассажирских платформ (на станциях Полетаево и Чебаркуль, остановочных пунктах Сосновка и 2033 км).