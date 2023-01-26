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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Wink покажет кино о маньяке Фишере, приключениях столичного опера и интригах в балетном закулисье

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представил главные премьеры нового сезона - эксклюзивные сериалы и фильмы, которые подписчики онлайн-кинотеатра увидят в первом полугодии 2023 года.

Зрителей ждут драмы из жизни театральной богемы, комедийный экшн-сериал про горе-полицейского, новые смешные истории о гордых провинциальных пацанах, а еще - захватывающее военно-историческое кино, таинственные триллеры, запутанные детективы и многое другое.

«Фишер»

Откроет премьерный сезон сериальной линейки Wink Originals в 2023 году детективный триллер «Фишер» (18+), который основан на реальных событиях и рассказывает историю самого жуткого московского маньяка Сергея Головкина. Первый эпизод станет доступен уже восьмого февраля. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии», а его шоураннерами стали Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

«“Фишер” — история о том, как один человек, если он маньяк, разрушает жизни многих людей. Он, как падающая в болото капля, от которой идут круги, и его зло отравляет все вокруг: одних засасывает в ненависть, других - в горе, но все оказавшиеся рядом - страдают. И наши герои, столкнувшись с таким количеством ужаса, понимают: насилие порождает только насилие», - подчеркнули Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и написали сценарий.

В сериале также снимались Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие.

«Фишер» - новый партнерский проект Wink с онлайн-сервисом more.tv, сериал также входит в линейку more.tv originals.

«Мерзлая земля»

Следующая премьера -нестандартный детективный триллер «Мерзлая земля» (18+) о женщине, которая бросает вызов системе. В небольшом приморском городке находят труп девушки, по подозрению в убийстве задерживают таксиста Максима. У него алиби, но приехавший из Москвы следователь все равно приписывает ему целую серию убийств. Невеста Максима Лариса начинает свое расследование, чтобы доказать невиновность близкого человека.

От других сериалов про серийных убийц эту историю отличает точка зрения - зритель видит события глазами женщины. Наблюдая неравную борьбу героини с мощной системой, он вместе с ней распутывает цепочку событий, разбирается в отношениях с ее бывшим мужем, с дочкой и с обществом в целом.

Сложную эмоциональную историю на экране рассказали Светлана Ходченкова, Антон Филипенко, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Юрий Чурсин, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие.

Производством «Мерзлой земли» занималась компания «Нон-Стоп Продакшн». Он пополнит линейку сериалов Wink Originals. Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск».

«Выжить любой ценой»

Отвлечься от мрачных историй поможет другая новинка из линейки Wink Originals - полицейская комедия «Выжить любой ценой» (16+), производством которой занимается компания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». В главной роли - Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие.

Странная метаморфоза происходит однажды с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну он скрывает от самых близких? На эти вопросы и ответит экшн-комедия с элементами черного юмора.

«Актрисы»

«Актрисы» (16+) - история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Зрители смогут увидеть и понять, чем на самом деле живут те, кого все привыкли считать беззаботной богемой. И что в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев в развитии.

В работе над драмеди «Актрисы» объединились Студия Валерия Тодоровского, «НМГ Студия» и «Плюс Студия». Режиссером-постановщиком стал Фёдор Бондарчук, автором сценария - Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселёвым также выступает шоураннером проекта. Производством занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва.

Главные роли исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров.

«Актрисы» - очередной партнерский проект Wink и онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» по выпуску оригинальных сериалов.

«Макс и Гусь»

У сверхпопулярного комедийного сериала про простого пензенского парня «Зёма» появится спин-офф - «Макс и Гусь» (18+), который будет представлен в линейке Wink Originals. Заглавные роли исполняют Никита Кологривый и Владимир Карпук, также в сериале подтвердили участие Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наталья Бардо, Владимир Епифанцев и другие. Режиссер проекта - Денис Павлов.

В центре внимания авторов сериала по-прежнему смешные и очень реальные истории из жизни провинциальных пацанов. Макс и Гусь регулярно попадают в сложные и сомнительные ситуации, но неизменно находят выход из них. Сериал расскажет, как из обычного каппера Макс превратился в криминального авторитета, контролирующего весь наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес Пензы.

«Операция “Неман”»

Военно-историческое кино остается одним из любимых жанров в Wink. Весной зрителей ждет сериал «Операция "Неман"» (16+) — новая экранизация истории о советских контрразведчиках, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». 1944 год, немецкое командование готовит мощный удар в западной Белоруссии и засылает за линию фронта диверсионную группу. Опытный капитан Алёхин идет по следу осторожного диверсанта Мищенко, отрабатывая каждую версию, немецкий агент снова и снова ускользает, однако момент истины неизбежен.

Главные роли в сериале играют Александр Яценко и Алексей Кравченко. В проекте также заняты Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Алексей Макаров.

Сериал создан в партнерстве с телеканалами «Звезда» и «Рен ТВ».

«Балет»

Следующая премьера возвращает зрителей в театральный зал, но на этот раз на сцене - балет. По сюжету сериала «Балет» (18+) в прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить спектакль на сцене главного музыкального театра страны. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное - с худруком театра Андреем Прониным и его семьей. Когда-то они были парой, и сейчас старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой. На кону большие деньги, амбиции, карьера - Рута, несмотря на все свои усилия, оказывается в эпицентре страстей и интриг, очень далеких от мира искусства.

Сериал «Балет» обещает быть красивым и одновременно жестоким, как и само искусство танца. В проекте участвуют такие звезды, как Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Евгения Добровольская, Игорь Гордин, Лиза Янковская, Полина Агуреева, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава и другие.

«Балет» пополнит линейку Wink Originals, премьера первого эпизода состоится весной. Создатели сериала — «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия».

«Большая битва»

Поклонников спорта в новом сезоне ждет особое кино - документальный сериал «Большая битва» (18+) о смешанных единоборствах. За последние 20 лет ММА в России стал практически национальным видом спорта. Имена многих бойцов знакомы всем. Однако закулисье этого спорта по-прежнему остается загадкой для болельщиков. Проект познакомит их с жизнью самых известных спортсменов и тренеров ММА.

Сериал снят совместно «НМГ Студией» и «Студией Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета.

Кино в Wink

Ожидается, что после завершения проката в Wink станут доступны и главные российские кинохиты. Это продолжение комедии «Непослушник 2» (12+), новая часть приключенческой анимационной эпопеи «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+), фантастическое возрождение легендарной комедии «Любовь-морковь. Восстание машин» (16+), кино для просмотра всей семьей «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) и другие.

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25.01.2023 14:56

В четверг в Челябинской области ветер усилится, давление упадет, местами пройдет снег

25.01.2023 14:55

Твой ход, студент: в Челябинске стартует третий сезон масштабного проекта

25.01.2023 14:35

билайн: дома студенты ищут информацию в интернете, а в дороге и за городом развлекаются в сети

25.01.2023 14:28

В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска

25.01.2023 14:23

Подарки бойцам СВО на 23 февраля уже готовят серебряные волонтеры Озерска

25.01.2023 14:21

«Трезвый водитель» в Челябинской области

25.01.2023 14:16

Челябинский духовой оркестр исполнит хиты Тины Тёрнер, «Агаты Кристи», Nautilus и Виктора Цоя

25.01.2023 14:02

Челябинцы просят Наталью Котову убрать рекламу с деревьев

25.01.2023 13:54

Полицейские Копейска спасли мужчину замерзавшего в снегу

25.01.2023 13:07

В сельском детсаду Челябинской области собирают деньги с родителей на хозтовары и бумагу

25.01.2023 12:20

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон

25.01.2023 12:11

В Коркино вновь возбудили уголовное дело по организации властями мероприятий по отлову собак

25.01.2023 11:55

В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет

25.01.2023 11:51

Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал

25.01.2023 11:36

В Челябинске приостановлена деятельность еще одного кафе

25.01.2023 11:17

«Свидетель и участник»: челябинский экс-чиновник написал книгу о девяностых

25.01.2023 10:50

В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта

25.01.2023 10:33

Наталья Котова поздравила челябинскую молодежь с Татьяниным днем

25.01.2023 10:28

В 2023 году в Челябинск поставят 15 больших автобусов, в 2024 году – 50 автобусов

25.01.2023 09:29

Возбуждено второе уголовное дело по смертельному ДТП с участием автобуса в Челябинске

25.01.2023 09:28

В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»

25.01.2023 09:09

В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер

24.01.2023 22:26

Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»

24.01.2023 21:04

Грузоперевозки: автомобильный формат

24.01.2023 20:46

Историю спасения челябинскими врачами женщины с живым паразитом в сердце покажут на ТВ-3

24.01.2023 18:19

Анонсы событий и мероприятий на 25 января (18+)

24.01.2023 17:50

В Челябинске накануне НМУ выявили превышение концентрации фторида водорода в воздухе

24.01.2023 17:41

Погибшие на фронте бойцы ЧВК «Вагнер» заслуживают захоронения с воинскими почестями – Миронов

24.01.2023 17:25

Яна Лантратова: мы вскоре увидим силу принятых нами законов в защиту традиционных ценностей

24.01.2023 17:25

В среду в Челябинской области в горных районах пройдет снег

24.01.2023 16:42

Челябинские правозащитники объединили усилия по контролю за содержанием граждан в местах лишения свободы

24.01.2023 16:32

Челябинцы - губернатору: Что происходит в городе с общественным транспортом?

24.01.2023 16:26

Представителей сферы образования Златоуста учили распознавать скулшутеров

24.01.2023 16:19

Бывший глава Бердяуша осужден за взятки

24.01.2023 15:51

Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности

24.01.2023 15:50

«Солнечная долина» приняла этапы Кубка России по сноуборду

24.01.2023 15:40

В Челябинске ограблен салон сотовой связи

24.01.2023 15:32

Мэтр челябинской журналистики Борис Киршин отмечает 75-летний юбилей

24.01.2023 15:27

Назначен новый руководитель Челябинской таможни

24.01.2023 15:22

Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином

24.01.2023 14:55

В Челябинске открылась выставка «История евреев на Урале»

24.01.2023 14:51

Южноуральцев предупреждают: в сети появились двойники сайтов для записи ко врачу

24.01.2023 14:47

Дом дружбы народов Челябинской области представил программу юбилейного года

24.01.2023 14:06

Соломенные символы СВО в Пластовском районе стали точкой притяжения автомобилистов

24.01.2023 13:58

Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку

24.01.2023 13:34

Мужчина погиб, упав в Изумрудный карьер

24.01.2023 13:27

Лауреат «Мира музыки» в Челябинске примерит на себя форму Пинкертона

24.01.2023 13:18

Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку

24.01.2023 13:11

В Челябинской области вырос показатель недельной смертности от ковида

24.01.2023 12:58

Веселые и находчивые Челябинской области пробились в главные лиги КВН

24.01.2023 12:23

В Челябинске построят мост через Миасс по Краснознаменной – Энгельса

24.01.2023 11:51

Прокуратура заставила ЧМК отремонтировать железнодорожный путь

24.01.2023 11:46

В гостях у коркинских студентов побывал курсант Михайловской артиллерийской академии

24.01.2023 11:31

Консультация юриста: как получить ссуду в кассе взаимопомощи

24.01.2023 11:25

Бывшему заместителю главы Магнитогорска предъявлено обвинение в получении еще одной взятки

24.01.2023 11:24

Минздрав проведет проверку по жалобе на областной роддом Челябинска

24.01.2023 11:16

Челябинск пройдет испытание «Спортивной студенческой ночью»

24.01.2023 10:49

Челябинский театр драмы покажет спектакли в разных районах города

24.01.2023 10:40

В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу

23.01.2023 21:27

Анонсы событий и мероприятий на 24 января (18+)

23.01.2023 21:12

В 2022 году у каждого шестого южноуральца в ходе диспансеризации выявили заболевание

23.01.2023 18:33

В Магнитогорске за сутки зарегистрировано 25 случаев превышения ПДК вредных веществ

23.01.2023 17:47

Во вторник в Челябинской области – без осадков

23.01.2023 17:11

В этом году челябинские власти планируют предоставить детям-сиротам 252 квартиры

23.01.2023 17:01

Сто снеговиков построили на благотворительном флешмобе челябинцы

23.01.2023 16:48

Между Челябинском и Екатеринбургом с первого февраля будут курсировать два «Орлана»

23.01.2023 16:44

Курчатовский район особое внимание уделяет вывозу снега и борьбе с гололедом

23.01.2023 16:39

Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний