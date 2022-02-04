«Я так вижу ММК»: дети Магнитки посвятили свои рисунки 90-летию комбината

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) подвели итоги конкурса детских рисунков под названием «Я так вижу ММК», посвященного 90-летию градообразующего предприятия.

В конкурсе, организаторами которого выступили ПАО «ММК» и дворец культуры металлургов имени Орджоникидзе, приняли участие 219 детей работников Группы ММК, представившие жюри 224 работы.

Конкурс проводился в двух возрастных группах - от пяти до 12-ти лет и от 13-ти до 18-ти лет по следующим номинациям: «Магнитка - город металлургов», «Металлурги в моей семье», «История комбината в рисунках», «Металлургия будущего», «Поздравительная открытка».

Жюри определило победителей в номинациях и в каждой возрастной группе. Критериями оценки стали соответствие тематике выбранной номинации, глубина раскрытия темы, аккуратность исполнения, соблюдение всех требований к оформлению работы.

Кроме этого, жюри выбрало работы для выставки, которая будет оформлена в «Арене Металлург» на праздновании 90-летия ММК. Лучшие работы будут представлены на баннерах, расположенных на улицах города и территории ПАО «ММК».

Церемония награждения победителей и призеров конкурса пройдет в рамках мероприятий, посвященных 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. По итогам конкурса победители в номинациях получат дипломы и подарки, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».