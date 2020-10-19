«Яндекс-такси» будет бесплатно отвозить южноуральцев на КТ со следующей недели

В Челябинской области автомобили «Яндекс-такси» начнут бесплатно возить пациентов на компьютерную томографию со следующей недели.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге 16 октября.

Сегодня подписывается соответствующий договор. Уже идет обучение диспетчеров.

По словам Ирины Альфредовны, до конца недели компания оборудует защитными экранами автомобили, которые будут задействованы в перевозке пациентов на КТ. Это позволит обеспечить безопасность водителей и защитить их от возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, «Яндекс-такси» планировало выделить 19 автомобилей для перевозки пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, в Челябинске и 12 машин – в Магнитогорске. Эти автомобили не будут ездить по обычным вызовам.

Автомобили будут работать в круглосуточном режиме. Планируется, что каждая машина будет обслуживать до 25 вызовов в сутки. Пациентов будут доставлять не только на КТ, но, и при необходимости, в больницу на госпитализацию.

Оплачивать работу такси будет благотворительная организация. Пока договор будет заключен на месяц.