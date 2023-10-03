Юбилейный тур SOPRANO Турецкого пройдет в Челябинске пятого октября

Новую концертную программу представляет Арт-группа SOPRANO в рамках юбилейного тура к 15-летию коллектива , который пройдет в ДК железнодорожников 5 октября в 19.00.

Зрителей ждут старые и новые хиты SOPRANO Турецкого, премьеры и новинки, ослепительные образы, живое общение и невероятная позитивная энергия. Со сцены прозвучат композиции разных жанров: от знаменитой классики до мировых хитов, романтических баллад, проникновенного фолка, дерзкого рока и бодрящего джаза.

«Мы хотим этот юбилейный тур посвятить друг другу, нашей уникальной команде, нашему умному и теплому слушателю, нашей стране, которая с каждым гастрольным туром влюбляет в себя все больше и больше»! —комментирует солистка SOPRANO Ивета Рогова.

SOPRANO — не имеющий аналогов коллектив, основанный народным артистом РФ Михаилом Турецким 15 лет назад и объединяющий восемь исполнительниц с уникальными голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо. Сегодня SOPRANO Турецкого — это музыкальная бесконечность, арт-группа вне форматов и границ, международный бренд. Единственное в мире шоу женских голосов. Вокальный коллектив, в котором представлено всё многообразие певческих голосов: от колоратурного сопрано, до низкого меццо. У SOPRANO Турецкого широкий музыкальный репертуар и богатый концертный опыт в России и за рубежом. Коллектив является постоянным участником многих российских и международных мероприятий.

SOPRANO Турецкого — российская вокальная группа, образованная Народным артистом РФ Михаилом Турецким в 2009 году. Коллектив не имеет репертуарных границ: от знаменитой классики до мировых хитов, романтических баллад, проникновенного фолка, дерзкого рока и бодрящего джаза. Их концерты — это фееричное шоу с креативным ведением вечера, фирменные номера с виртуозной игрой на скрипке и только живой звук. Музыкальный амбассадор крупнейших международных спортивных мероприятий: Гран-при «Формулы-1» в Сочи, международные футбольные матчи, хоккейные матчи «Кубок Первого Канала». Артистки регулярно представляют Россию за рубежом, например в рамках международного фестиваля "Дни Москвы"— в Китае, Европе, Америке, странах СНГ, Японии.

Новый проект основателя знаменитого «Хора Турецкого» Михаила Турецкого был создан в 2009 году, стал женским аналогом мужского хора и получил название «Сопрано 10». По словам Михаила Турецкого, на кастинге он установил следующие требования для претенденток: наличие высшего музыкального образования, владение музыкальными инструментами, опыт работы на сцене, безусловный талант и желание творить.

Впервые SOPRANO выступили перед публикой с сольным концертом в Мурманске 16 января 2010 году. Гастрольный тур по России 2010 года закончился большим музыкальным шоу «Явление» в октябре 2011 года в Театре Эстрады. На полуторачасовом концерте прозвучало жанровое разнообразие, которым прославился коллектив: от классической музыки до мировых хитов, от любимых советских и ретро-шлягеров до известной поп-музыки, кроссоверы на мировые шедевры.

Российские проекты

2010 — 2016 годы, «Новая Волна»

SOPRANO неоднократно были гостями ежегодного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна» в Юрмале. В 2010 году SOPRANO исполнили песню «Чаттануга Чу-чу» (англ. Chattanooga Choo Choo). В 2014 году вместе с победителем «Новой Волна 2013» — кубинским певцом Роберто Кел Торрес они исполнили песню «Посмотри какая красивая» (лауреат «Песня года» 2014). В 2016 конкурс «Новая Волна 2016» проходил в городе Сочи, там SOPRANO в дуете с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым спели хит «Ты - всё, что нужно мне».

SOPRANO постоянные участники всеармейского фестиваля «Армия России» начиная с 2015 года.

2016 и 2017 годы:

SOPRANO исполняли гимн Российской Федерации на различных спортивных мероприятиях страны: в 2016 году коллектив исполнил гимн РФ на гонке Гран-при «Формулы-1» в Сочи, в 2017 году на ежегодном Международном турнире по хоккею с шайбой «Кубок Первого канала».

2017 году в Москве перед футбольным товарищеским матчем Россия — Аргентина в Лужниках SOPRANO спели гимн Аргентины. Трудность исполнения гимна заключалась в том, что его вступление полностью инструментальное – без вокала, но солистки буквально за сутки придумали, как это сделать без слов — инструментальный гимн они разложили на голоса. Главным слушателем и зрителем был капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

SOPRANO записали одноимённый саундтрек к сериалу «Одна за всех». Премьера нового сезона состоялось на Первом канале в начале 2017 года.

SOPRANO выпустила песню «Глухонемая любовь» (Un Sordomuto Amore) на итальянском языке и видеоклип на неё, посвящённые отношениям людей в эпоху борьбы с коронавирусом

2021 год:

Большое музыкальное юбилейное шоу, посвящённое десятилетию женского коллектива, прошло 21 февраля в Крокус Сити холл.

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ» (UNITY SONGS) – международный музыкальный марафон коллективов SOPRANO и «Хора Турецкого». В основе проекта исполнение патриотичных песен, культурное значение которых высоко оценивается представителями разных народов и государств.Целью проекта является сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой войны. Репертуар преимущественно представлен песнями военных лет на русском языке, но, в зависимости от города или страны, мот дополняться местными песнями.

Марафон проходит ежегодно, при поддержке Правительства Москвы, Министерства иностранных дел и Министерства культуры РФ.

21 августа 2022 года группа приняла участие в праздничном концерте, посвященному дню флага России, который проводился в оккупированном российскими войсками Херсоне.

Отзывы из открытых источников:

«Голоса божественны, разнообразие в репертуаре, голос, выступление фееричное, внешний вид. Арт-группа Михаила Турецкого созданная в 2009 году "Сопрано 10" восхитительная, обворожительная и божественная. Мне представилась такая возможность услышать их вживую, скажу, что голоса просто ошеломляют. Что меня удивило, то это их репертуар. Они смогут спеть все что угодно. От оперы до современной музыки. И это будет выглядеть на все 100%. Михаил не только подобрал их по красивому голосу, но и по внешней красоте. На сцене очень двигаются красиво. Платья у них просто шик. А на сцене выступают естественно и им это нравится, это им плюс. Девчонки показывают публике свою доброту, искренность и простоту в общении - это радует. Лично мне очень нравится данная группа разнообразием в репертуаре, выступлением, голосом божественным. Молодцы девчонки. Пожелаю процветания в дальнейшем!»- поделилась впечатлениями SvetGood .

«Великолепные оперные голоса, песни и арии минимум на 5 иностранных языках, потрясающая сценография и аранжировки…Когда увидела афиши об их гастролях, расклеенные по всему городу, первым делом отправилась за справкой в интернет. Теперь точно могу сказать, что пересмотрела все, что есть об этих девушках в сети. Даже не представляла, что мне может понравиться женская группа. Но имя Турецкого – это брэнд, которому я доверяю. Когда на живом концерте его хора моя дочь, абсолютно индифферентно относящаяся к еврейской культуре, готова была пуститься в пляс под «Хава нагила», я поняла, что наши семейные симпатии отданы этому хору безраздельно. С этого момента мы не пропускаем его гастроли.Но этот проект – женский, что настораживало. Сам феномен - «девочковая» группа - для меня до сих пор был табу…Но уже первый просмотренный ролик – Adagio – в исполнении арт-группы Сопрано был шоком. Мы прослушали все вариатнты женского исполнения так называемого Адажио Альбинони (на самом деле Адажио соль минор для струнных инструментов и органа) на разных языках исполнительницами разных стран, но такого мощного воздействия, как от этого хорового пения, не испытали ни в каком ином варианте.Сам Михаил Турецкий не скрывает, что это еще один проект - фактически зеркальный его мужскому хору, и его можно смело отнести к эстрадному жанру. Именно поэтому в полном названии ансамбля присутствует термин «арт-группа». Однако, любители немудрящей попсы, наверное, заскучают на классических ариях, а любители классики – на песнях из советского репертуара. Наверное, можно говорить, что это группа работает в стиле постмодернизма, господствующего в мире последние лет 30: каждый номер – цитата из другой эпохи, перепетая на современный лад. Но как это сделано! С какой любовью, с каким умением, насколько качественно поставлена каждая песня или ария, какие голоса. Если вы любите мужской хор Михаила Турецкого, вам наверняка понравятся и эти чудесные девочки – такие талантливые, одухотворенные и прекрасные… Сам Турецкий так говорит о своем новом проекте: «Главным ноу-хау коллектива является трансформация гениальных классических произведений и киномузыки в яркие вокальные версии, что до настоящего времени не делал никто, даже «Хор Турецкого». Поэтому кроме «Хора Турецкого» в нашем семейном списке гастролей, обязательных к посещению, прибавилась еще одна группа - «Сопрано-10» -оставила свой отзыв в интернете avv66 .

Юбилейный тур SOPRANO Турецкого в Челябинске в ДК Железнодорожников 5 октября в 19.00 (0+). Подробности во всех кассах города.