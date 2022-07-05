Юная челябинка будет исследовать море в Севастополе

Юная челябинка Анна Бородина, студентка первого курса ЮУрГУ, займется исследованием морских акваторий в Севастополе, где с 18-го по 25-е июля впервые откроется морская молодежная биологическая школа.

Школа Русского географического общества (РГО) будет работать на базе Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН и соберет на своей площадке 15 участников со всей России в возрасте от 18-ти до 35-ти лет.

Проект является победителем конкурса грантов Русского географического общества. Участники проекта - активисты молодежных клубов РГО, а также студенты, магистры, аспиранты, молодые ученые (морские биологи, зоологи, ландшафтоведы, географы, геоморфологи, микробиологи и представители смежных специальностей).

Отбор участников проекта проходил до первого июля текущего года. Анна Бородина является лидером регионального этапа российского юниорского водного конкурса 2020 года, победителем номинации «Вода и атом» финала российского национального юниорского водного конкурса 2021 года, инициатором создания молодежного водного сообщества Челябинской области, экспертом областного конкурса школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья природы».

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области, участники проекта проведут исследования морских акваторий по нескольким направлениям: динамические процессы в водной среде; физические процессы и явления в системе океан-атмосфера; биогеохимические исследования морских экосистем; методы и средства океанографических измерений на базе Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН.

В результате реализации программы проекта планируется написание научных статей в журналах различного уровня, а также участие во всероссийских и международных научных конференциях, круглых столах, семинарах.

Проект способствует укреплению научных связей между регионами, а также улучшению межрегионального сотрудничества в области научных исследований морских акваторий, отмечают в областном минобрнауки.

Данное мероприятие станет знаковым событием для научного молодежного сотрудничества в области изучения морской экологии и функционирования экосистем и сообществ, физиологических и адаптационных исследований морских организмов, биоразнообразия прибрежной зоны моря и глубоководных районов, молекулярно-генетических и цитологических исследований морских организмов.