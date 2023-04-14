Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте

Цифровая экосистема МТС подвела итоги предварительных онлайн-консультаций на актерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС.

Мероприятие для абитуриентов Челябинской области и других регионов Урала прошло на платформе Webinar в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В число шести победителей, приглашенных сразу на второй этап прослушиваний, вошла выпускница челябинской гимназии №1 Светлана Синяева.

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева провела онлайн-мастер-класс, на котором рассказала о поступлении в ВУЗ, формировании чтецкой программы, а также поделилась секретами прохождения прослушиваний. После чего последовала серия онлайн-консультаций, по итогам которой семнадцатилетняя Светлана Синяева получила приглашение сразу на второй тур прослушиваний для поступающих в ГИТИС. Девушка представила Екатерине Николаевой отрывок поэмы Анны Ахматовой «У самого моря», басню Ивана Крылова «Муха и пчела», монолог Настасьи Филипповны из романа «Идиот» Федора Достоевского, а также исполнила песню ансамбля «Балагуры» «Разбросала косы русые береза».

«Уже более четырех лет я занимаюсь в школьном театре – «Театре на Красной». Хочу дальше продолжить свою работу в этом направлении и поступить в театральный институт, так как работа над созданием новых воплощений и некоторое внутреннее становление является для меня ценным. О прослушиваниях я узнала совершенно случайно, но решила поучаствовать, ведь в любом случае это опыт и небольшая авантюра, которую я захотела воплотить. Благодаря проекту «Поколение М» и платформе МТС я смогла пообщаться с преподавателем, а точнее с человеком творческим о творчестве, что оставило очень светлые воспоминания. Определенно есть те или иные личные недочеты, которые выделены мной для будущей работы над программой. Впереди до следующих этапов прослушиваний в ГИТИС у меня есть еще несколько месяцев, поэтому буду готовиться и обтачивать материал дальше, находя его новые грани», - рассказала Светлана Синяева.