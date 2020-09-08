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Юная челябинка стала стипендиаткой правительства РФ

Общество
Сегодня, 13:50
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Юная челябинка Татьяна Ульм стала стипендиаткой правительства Российской Федерации.

Девушка учится на третьем курсе колледжа Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и ведет активную общественную деятельность. Именно благодаря достижениям на этом поприще студентке назначили стипендию российского правительства.

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, поступив на первый курс колледжа, Татьяна с увлечением окунулась во внеучебную работу - начала разрабатывать и организовывать мероприятия. Это не прошло мимо внимания руководства колледжа – студентку выбрали профоргом учебного заведения.

С тех пор на счету энергичной студентки уже с десяток крупных мероприятий, включая празднование Масленицы, подготовку к «Весне студенческой» и смотру первокурсников, вожатские смены в детских оздоровительных лагерях «Восход» и «Уральская березка».

«Я командный игрок. Мне нравится, чтобы работа строилась по принципу «вместе», а не «каждый сам за себя». Я хочу, чтобы ребята, поступившие в наш колледж, сразу видели, что тут интересно и весело», - рассказала Татьяна Ульм.

Организаторские способности девушки отметило также руководство самого педагогического университета. В 2019-м году ректор ЮУрГГПУ Татьяна Чумаченко торжественно вручила студентке диплом «Лучшего профорга».

Теперь неугомонная Татьяна мечтает об участии в форуме Российского движения школьников в Ижевске. Также она твердо настроена окончить колледж с красным дипломом и поступить в ЮУрГГПУ на факультет инклюзивного и коррекционного образования.

Девушка мечтает работать с дошкольниками, как и ее мама - воспитатель детского сада, занимающаяся детьми с особенностями развития.

 

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