Юная миллионерша из Челябинска: как школьница выиграла миллион, решая кейсы

Челябинская школьница Анастасия Щербатова стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена». В родной город одиннадцатиклассница возвращается не только с положительными эмоциями от победы, но и с осознанием выигрыша в миллион рублей.

О планах Насти на будущее и конкурсных этапах читайте в нашем материале.

Дать интервью Настя согласилась еще из «Артека» - там проходил финал конкурса. На заднем фоне слышно музыку и радостные крики школьников. Интернет временами прерывается, но беседа все же идет практически непрерывно.

- Расскажи немного о самом конкурсе.

- «Большая перемена» - всероссийское соревнование. В этом году в нем приняли участие 2,5 миллиона детей. Всего было четыре этапа. На первом мы снимали видеовизитки, проходили тесты. На втором решали кейсы. Это был дистанционный этап, нам нужно было собрать небольшую команду из знакомых и друзей и создать проект.

- Какой проект создали вы?

- Мы выбрали кейс по развитию культурной сферы Челябинска. Разработали реальный арт-объект, планировали даже его установить в центре города на Алом Поле. Была составлена почти полноценная смета. Проект на самом деле уже можно реализовывать, но я не стала выигрывать грант - это достаточно муторная история. Надеюсь, чуть позже мы установим арт-объект.

- А как проходили очные третий и четвертый этапы?

- На полуфинал (участники - школьники из УрФО - прим. автора) я ездила в Ханты-Мансийск. Нас объединили по командам, дали определенную сферу жизни (у нас были экология и проблемы с загрязнением водоемов в России). Мы провели анализ, посмотрели, что уже существует для решения проблемы. После придумали свою версию, разработали стартап: бизнес-проект и игру. На все отводилось около пяти часов.

Финал проходил в «Артеке». Был очень жесткий тайминг: за пять часов с нуля нужно было создать огромный проект в команде с людьми, которых впервые видишь. «Большая перемена» - конкурс, где оценивают не как на ЕГЭ. Критериев на финальном этапе было всего три: нацеленность на результат, когнитивная гибкость и защита самой работы.

- Что значит «когнитивная гибкость»?

- Когнитивная гибкость - то, как быстро вы способны подстраиваться под изменения. Когда людей много, идей тоже много. Это значит, что мы постоянно меняем какие-то вещи. Важно здесь принимать то, что вы меняете. Если что, вступать в диалог. И главное - не уходить куда-то в другую степь. Это и есть нацеленность на результат, когда вы совмещаете все свои навыки, которые у вас есть, и пытаетесь их максимально применить по отношению к проекту.

- Какую особенность конкурса ты можешь выделить?

- В рамках «Большой перемены» выдается очень много идей. Многие из них действительно глубоко продуманные. Дети, которые вот таким образом развивают нашу страну, могут подкинуть какие-то действительно дельные мысли государству, то есть непосредственно взрослым, которые возьмутся за реализацию, помогут нам, поддержат и финансово, и другими ресурсами. Таким образом наша страна станет чуть лучше.

- Как много участников прошло в последний этап?

- Около семисот одиннадцатиклассников. Из них только триста человек получили по миллиону рублей. Есть ещё несколько ребят из десятого, которые получили по двести тысяч рублей.

По сути, все эти решения кейсов - огромный стресс. Потому что никогда проекты не придумываются в такой обстановке. Когда ты находишься не в самой большой аудитории, где помимо тебя ещё восемь команд, где все нервничают. Где все думают о том, как бы выиграть миллион, как бы себя показать. Где всем немножко страшно.

- С какими сложностями ты столкнулась на финале?

- Команда на сто процентов состоит из лидеров. Вас одиннадцать или двенадцать человек, и все они лидеры. Сложно распределить роли в команде, чтобы дать поуправлять всем.

- На что планируешь потратить деньги?

- Миллион выдается как грант на обучение в вузе. Но он поступает на расчетный счет, и дальше я могу использовать его в своих личных целях. Точно часть вложу в акции. Еще очень хотела свозить родителей в какое-нибудь путешествие, потому что они действительно вкладывали в меня много лет. Их вложения окупились этой победой. Ну остальное - на самом деле какие-то такие земные вещи по типу нового фотоаппарата. Телефон себе новый для работы возьму.

Еще нюанс: у меня есть проблемы со здоровьем, на которые нужно двести тысяч рублей. В Европе есть лекарство, которое не позволит перерасти аллергии в астму. Аллерголог гарантирует, что в течение пятнадцати лет аллергия просто пройдет, она будет блокироваться этим препаратом.

А вообще, мечтаю о путешествиях. Хочу потратить часть на изучение английского языка. Буду вкладывать в себя, свое саморазвитие.

- А тратить деньги на учебу собираешься?

- Часть от миллиона сохранится на следующий год - мне в Москву переезжать. Все мы знаем, сколько стоят репетиторы по подготовке к ЕГЭ. Надеюсь, что обойдусь без них, но посмотрим.

Я не готова учиться платно, это принципиально. Считаю, слишком много работала, чтобы поступать на коммерцию. Даже если я не поступлю в желаемый вуз - в Высшую школу экономики на факультет коммуникаций, – мне кажется, в наш педагогический меня точно возьмут. Обучение в ВШЭ за год стоит 600 тысяч - тратить эту сумму из миллиона на оплату всего одного курса… мне кажется, это нецелесообразно.

Я точно для себя знаю, учёба - это процесс, который идёт на протяжении всей жизни. И моя любознательность не позволит остановиться в обучении. Слишком люблю учиться, чтобы отказаться от этого процесса. Возможно, я вообще никуда не поступлю. Не знаю. Это решение буду принимать в июле.

Сейчас мне понятно лишь одно: я хочу сделать максимально всё, для того чтобы просто не стоять на месте, развиваться в тех сферах, которые мне интересны и кажутся востребованными в будущем. Ну и главное - помогать всем тем, кто находится рядом со мной, в том числе своим подписчикам (их у меня много), которых, как я поняла, я серьезно мотивирую, - я очень люблю учить других. На черный день оставлять не буду, пущу на «здесь и сейчас». Это решение уже четкое.