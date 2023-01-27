Юная жительница Южного Урала стала трёхкратным призёром проекта «Поколение М»

Стали известны итоги вокального конкурса «SUPER-HIT» прошлого сезона Всероссийского образовательного проекта МТС «Поколение М». Тринадцатилетняя вокалистка из села Миасское Челябинской области Анастасия Синявская завоевала третью победу в масштабном проекте – в этом году ее отметили призом зрительских симпатий.

Онлайн-конкурс «SUPER-HIT» для вокалистов до 18 лет проходил на сайте проекта «Поколение М» - все участники загружали видео исполнения одной или нескольких песен. В качестве подготовки участники проекта могли посмотреть на сайте онлайн-уроки юных артистов и педагогов продюсерского центра «Эколь» по правильному дыханию для вокалистов, развитию дикции, работе с микрофоном, игре на музыкальных инструментах, выбору сценического образа и созданию собственных песен.

Анастасия Синявская из Челябинской области загрузила видео с песней на английском языке «Жизнь на Марсе» Дэвида Боуи и именно ее ролик завоевал внимание других участников проекта, набрав максимальное количество лайков. Ранее в 2021 году юная вокалистка также становилась призёром зрительских симпатий «Поколения М» с песней «Елисейские поля» Джо Дассена, а в 2018 - была победителем третей степени. Это открыло Насте возможно выступить на сцене челябинского Дворца спорта «Юность» на концерте «SuperДети» с другими победителями «Поколения М» и известными музыкальными исполнителями.

Все участники конкурсов проекта «Поколение М» могут своим творчеством помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 63 детские операции. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.