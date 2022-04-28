Юные коркинцы высказались об огромном значении Великой Победы для мира

В Коркинском филиале Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПИТ) завершился конкурс сочинений, посвященный великому празднику Победы, в котором приняли участие все студенты первого курса.

В название темы конкурса были вынесены слова поэта Твардовского из поэмы «Дом у дороги»: Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям: Давайте, люди, никогда об этом не забудем! Пусть память верную о ней хранят, об этой муке, и дети нынешних детей, и наших внуков внуки!

Тема памяти о страшной войне с фашизмом звучит сегодня очень актуально. Студенты-первокурсники хорошо это понимают.

«Война – слово, которое хочется забыть навсегда. Оно хранит в себе много боли, жизненных потерь. Но мы обязаны помнить наших героев, погибших на войне. И через сто лет, и через двести – всегда», - это строки из сочинения Никиты Гераськина (группа ПКД-105)

«С момента окончания войны минуло 77 лет, но память о погибших мы чтим до сих пор. Память о тех, кто отдал свою жизнь в бою, о тех, кто трудился в тылу во благо всей стране, не жалея себя, своих сил. Огромную цену мы заплатили за нашу победу. Однако сейчас история переписывается, и некоторые иностранные государства пытаются изменить правду о событиях тех лет. Поэтому нам так важно сохранить нашу историю, сохранить память о Великой Отечественной войне», - написала студентка группы ХМК-127 Ульяна Нелюбина.

«Слова Твардовского напоминают нам о войне, о том тяжком времени, чтобы люди стали добрее и отзывчивее. Каждый должен знать о нашей великой державе, о сильной и мужественной стране. Фашисты нанесли огромный ущерб нашей Родине: убили миллионы людей, сожгли сотни населенных пунктов. Но наш народ выстоял и победил! Я хочу каждого призвать верить в свою страну и гордиться ею!», - поделился своими мыслями Сергей Пантелеев (группа ТМ-106); у него третье место в конкурсе.

«Прошло 77 лет со дня нашей Победы в Великой Отечественной войне. Мы, я думаю, последнее поколение, которое видело ветеранов войны и тружеников тыла. Им мы обязаны своими жизнями. Об этом забывать нельзя!», - это отрывок из сочинения Виктории Худяковой (группа Б -165)

«Нацизм – идеология агрессии и национального превосходства. Борьба с ним унесла 27 миллионов жизней советских людей. Но кто-то в нашем мире забыл, какую цену моя страна заплатила за победу. А если история забудется, то тогда для чего или для кого люди старшего поколения жертвовали собой, голодали, днями и ночами стояли у станков? Для себя? Нет, для нас! Чтобы мы жили под мирным небом и радовались жизни! Великая Отечественная война заставляет задуматься, а что было бы, если бы победил фашизм? Я часто представлял себе эту картину: тусклый, серый, затуманенный мир, в котором большинство людей - рабы. Кто бы хотел так жить? Люди, не забывайте, что под вашими ногами миллионы тел погибших предков и тонны крови, пролитой в сражениях с нацизмом!», - это выдержка из работы Юрия Лялина (группа ПКД-105).

«К сожалению, многие мои современники живут только настоящим, не думая о прошлом. Их не интересует великая победа моего народа над фашизмом, они не задумываются о ее цене. По большому счету им все равно, ведь их там, на той кровопролитной войне, не было. Они не знают, что такое голод, пытки, физическая и моральная боль. Они не видели смерть близких и родных людей от рук фашистских захватчиков. Они думают, что все это в прошлом. Но так жить нельзя! Нельзя не помнить прошлого своей Родины, ее героев! Ветеранов Великой Отечественной войны осталось совсем мало. Они увешаны орденами и медалями, государство наградило их за мужество и отвагу, но скольким им пришлось пожертвовать ради победы! Мне бы хотелось, чтобы все люди помнили, какой ценой завоевано право на жизнь последующих поколений! И мы во что бы то ни стало должны сохранить мир на Земле!» - поделился наболевшим Никита Байков (группа ПКД-105), разделивший третье место с Сергеем Пантелеевым.

«Многие страны забыли, как мы помогали им в освобождении их территорий от фашистов. Они забыли, кто развязал Вторую мировую войну, из-за кого погибли миллионы людей! Мне очень обидно за свою страну, ведь сегодня кто только ни пытается ее унизить! Наша Родина самая большая в мире. У нее много ресурсов. Она самая красивая. Русский язык самый богатый и гибкий, но мне не хватает слов, чтобы описать все чувства, которые я испытываю к своей родной стране. Как жаль, что некоторые люди забыли, что родились в ней, росли, учились! Встали на ноги благодаря ей! Нельзя забывать свою истории, плохо думать и говорить о своей родине, тем более унижать ее, не зная правды», - размышляет Анастасия Козырина, завоевавшая второе место в конкурсе (группа ПКД-105)

«Война всегда приносит много потерь. Она несет голод и смерть. У нее есть жадная и страшная подруга в длинном черном балахоне, с черными глазами, всегда держащая в костлявых руках острую косу. Ее зовут Смерть. Она ходит за всеми по пятам, стоит за спинами людей. Кто-то смог ее победить. Победившие делали два шага вперед, а Смерть успевала сделать только один. Мы живем, не задумываясь о войне, о смерти, ведь нас это никогда не коснется, правда? Те страшные и тяжелые времена Великой Отечественной прошли, не так ли? Увы, то, что происходит сейчас, невольно заставляет задуматься о страшном прошлом… И я думаю, а что, если бы все люди помнили тот подвиг старшего поколения, может, не было бы сейчас войны?! Мы должны… Нет, мы обязаны помнить о том, что было, чтить подвиг наших дедов, извлекать уроки из прошлого и никогда, слышите, никогда не допускать повторения ужаса войны. Ну, а если забудем, нас может ждать что угодно. Мы можем поубивать друг друга, и мир навсегда опустеет! Мы люди, мы не звери! Мы разумный вид! Мы должны решать все проблемы холодной головой, а не кулаками! Как страшно, что опять поднял голову фашизм, теперь на Украине. А в борьбе с ним, увы, не помогает холодная голова, искоренить фашизм и нацизм, к сожалению, можно только с помощью оружия и могучего русского кулака!» - эти искренние и эмоциональные строки из сочинения Анастасии Мининой, признанной победительницей конкурса (группа ПКД-105).