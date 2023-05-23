Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты

Два воспитанника профильного отряда юных спецназовцев «Беркут» ГУФСИН по Челябинской области получили черные береты. Перед этим им пришлось пройти ряд серьезных испытаний.

Занятия с ребятами проводят сотрудники ОСН «Урал» ГУФСИН России по Челябинской области.

На занятиях юные бойцы осваивают азы топографии, военный язык жестов, огневую, психологическую, альпинистскую, строевую и медицинскую подготовку, основы рукопашного боя.

В этом году экзамен на право ношения черного берета успешно выдержали двое из ребят. Оба показали глубокие знания и отличную физическую подготовку, а также проявили невероятную волю к победе и силу духа.

«Черный берет – не просто головной убор, это – предмет особой гордости для наших воспитанников», – отмечает руководитель отряда Анна Осипова.

Кстати, многие из этих мальчишек и девчонок после окончания школы поступают в военные или ведомственные вузы ФСИН России.