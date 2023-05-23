23.05.2023
«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку
23.05.2023
Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ
23.05.2023
В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»
23.05.2023
СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания
23.05.2023
Консультация юриста: отпуск для педагога
23.05.2023
Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты
Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты
27.04.2023
В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
17.04.2023
Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение
15.03.2023
В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023