Юные южноуральцы присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату»

Юные жители Челябинской области стали активными участниками Всероссийской акции «Письмо солдату». Мероприятия в разных уголках Южного Урала были организованы при участии сотрудников полиции.

Одними из первых к акции присоединились ученики 3-го «Б» класса магнитогорской школы №54 вместе со своей учительницей Ларисой Быковой – мамой сотрудника службы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Магнитогорску лейтенанта полиции Никиты Быкова.

Она рассказала, что дети придумывали рисунки, которые будут изображены на письмах, учились складывать их треугольником. Но самое главное, они поучаствовали во встрече с сотрудником милиции Сергеем Емельяновым, который подробно рассказал о том, как он служил в армии за несколько тысяч километров от дома.

Сергей Константинович Емельянов в ряды вооруженных сил был призван в начале 90-х годов 20 века. Дома его возвращения ждали родители, братья и сестры. Рассказывая школьникам о письмах, которые солдаты получали из дома, Сергей Константинович отметил, что до сих пор хранит их, хотя прошло уже более 30 лет. На встрече школьники с интересом разглядывали медали на груди офицера. После этого школьники написали письма, которые потом прочли перед классом.

«Здравствуй, солдат! Я знаю, что ты скучаешь по своей семье…», «Здравствуй, дорогой солдат! Я живу в Магнитогорске. Чтобы тебя подбодрить, я пишу это письмо…», «Здравствуй, дорогой солдат! Я обычная девочка и учусь в школе города Магнитогорска. Я хочу пожелать тебе мужества, здоровья, много сил. Я понимаю, как тебе тяжело, но у тебя все получится…» - вот некоторые цитаты из посланий.

Каждое письмо ученики начальной школы сопроводили рисунками неба с ярким сияющим солнцем, флага России и символами города Магнитогорска. Уже в скором времени письма от магнитогорских мальчишек и девчонок получат солдаты, несущие службу в вооруженных силах Российской Федерации.

– Я никогда не видел войны. И не увижу, потому что ты сможешь меня защитить от нее, – строки из письма воспитанника детского дома города Касли. Каслинские дети совместно с представителями ветеранской организации и Общественного совета при районном отделе полиции в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату» также написали письма русским солдатам, участвующим в военной спецоперации. В своих посланиях дети благодарят бойцов за смелость и отвагу.

Кроме писем воспитанники подшефного учреждения подготовили концерт, финальным аккордом которого стал танец в поддержку военнослужащих.

Ученики детской школы искусств поселка Остроленский Нагайбакского района под руководством ветерана МВД и преподавателя художественного отделения Лидии Дюскиной не только написали послания военнослужащим, но и клеили, красили и рисовали поделки, которые могут поддержать боевой дух военных.

В каждом письме они написали слова поддержки и благодарности за мужество и самоотверженность, за беспримерный героизм солдат и офицеров. Письменные послания детей отправляются без учительских правок. Как выяснилось, исправлять по большому счету и нечего. Каждый год ученики складывают фронтовые треугольники во время акций ко Дню Победы, теперь точно также оформили послания российским военным.