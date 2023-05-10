Юных умников и умниц Челябинска чествовали на торжественном приеме

Торжественный прием призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также международных интеллектуальных состязаний в 2022/2023 учебном году состоялся сегодня, 10 мая, во Дворце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской Челябинска.

Благодарственные письма и денежные премии молодым людям, подготовившим их учителям и руководителям образовательных организаций вручали председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт и председатель комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье.

«Сегодня в Челябинске созданы все условия для всестороннего развития личности. Современная экономика – прежде всего, экономика знаний. И у вас прекрасный старт. Желаю вам взвешенного самоопределения и творчества. Сегодня в Челябинске Стратегия социально-экономического развития города предлагает достаточно сфер приложения ваших талантов. Дерзайте! Уверен с вашим участием город станет лучше. Вы нужны Челябинску!» – обратился к ребятам от себя и от имени главы города Натальи Котовой Андрей Шмидт.

Всего награды получили 36 челябинских школьников из лицеев №11, 31, 97, 148, 120, гимназий №1, 80, 23, 96, 10 и школы №46.

Светлана Портье отметила, что каждый вуз мечтает о таких выпускниках: «Хотелось бы поблагодарить каждого педагога, руководителя, ребенка и родителя. Это совместный труд всех. Победить во Всероссийской олимпиаде непросто. Но наши ребята всегда в числе победителей и призеров».

Традиционный ежегодный торжественный прием – долгожданное событие для его участников. Директор гимназии №96 Жанна Рыжкова убеждена, что такие мероприятия, полученные награды и материальная поддержка мотивируют детей и наставников-педагогов и дальше участвовать в олимпиадах и конкурсах.

«Мы как директора образовательных организаций заинтересованы в том, чтобы было как можно больше ребят, которые могут принести в копилку Челябинска и Челябинской области свои награды!» – отметила Жанна Рыжкова.

А еще победители всероссийских олимпиад могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады. Так, призер Всероссийской олимпиады по немецкому языку, ученик 11 класса гимназии №96 Александр Жижилев рассматривает вариант поступления в один из университетов Москвы.

«Немецкий я изучаю со второго класса. Родители решили отдать меня именно в гимназию с углубленным изучением этого языка, потому что видели перспективы. Теперь и я понимаю, какие возможности открывает изучение иностранного», – подчеркнул Александр Жижилев.