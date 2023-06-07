Юрий Гагарин с передовой благодарит Народный фронт за помощь в приближении Победы

Челябинец Юрий Гагарин с позывным АНГЕЛ, участвующий в специальной военной операции с самых первых дней, записал обращение к Народному фронту, в котором поблагодарил президентское движение за помощь бойцам.

Огромное спасибо Народному фронту Юрий Гагарин сказал в годовщину создания проекта «Все для Победы!».

«Я хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для нашего 430 полка, который находится в зоне СВО. Мы постоянно ощущаем от вас поддержку и помощь. Она нам необходима и решает многие вопросы и проблемы. С вашей помощью мы выполняем боевые задачи, которые приближают нас к Победе», - сказал челябинский АНГЕЛ с передовой.

Юрий Гагарин отметил, что Народный фронт и военнослужащие российской армии сегодня работают под девизом: «Мы вместе».

«Этот девиз дает возможность совместно реализовывать задуманное», - отметил замкомандира полка «Апостол».

Символично, что как раз в годовщину создания проекта «Все для Победы!» полк участвовал в отражении нападения ВСУ.

«И в честь годовщины мы дарим эту Победу вам, - отметил Гагарин. – Да, на нашем направлении – на Угледарском, на Южно-Донецком – противник попытался прорвать оборону, но у него ничего не получилось».

В сообществе «Народный фронт/Челябинская область» в ВКонтакте сегодня, седьмого июня, в годовщину проекта «Все для Победы!», озвучили его внушительные итоги.

За год безостановочного сбора и отправки помощи южноуральским парням из полка «Апостол», 6-го танкового полка, 90-й танковой дивизии, 20-го авиаполка, 74-й и 21-й мотострелковых бригад и многим другим участникам СВО, собрано более 200 тонн гумпомощи на сумму свыше ста миллионов рублей; на передовую отправлено 25 конвоев (47 машин), передано 13 автомобилей высокой проходимости.

Отметим, проект «Все для Победы!» продолжается.

«В рамках марафона, приуроченного ко Дню России, можно перевести средства на региональный счет или принести самое необходимое для наших ребят по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20. Телефон: 264-64-14», - сообщили в челябинском региональном отделении Народного фронта.