Юрий Кузьменков вручил почетные грамоты заслуженным педагогам Еткульского района

Глава Еткульского района (Челябинская область) Юрий Кузьменков провел торжественный прием педагогов, удостоенных ведомственных наград, что, по словам главы, является признанием их мастерства.

Заместитель главы Еткульского района Галина Ямгурова и начальник управления образования администрации Еткульского района Лариса Уварина поприветствовали и поздравили гостей.

«Сегодня у нас хороший повод для встречи в завершение календарного года. Весной по ходатайству образовательных организаций были выдвинуты кандидатуры для поощрения. Все педагоги посвятили большую часть жизни любимому делу и имеют значимые достижения. Четвертого октября вышел приказ о награждении ведомственными наградами работников образовательных организаций Челябинской области. В их число вошло восемь педагогов из нашего района», - отметила Лариса Уварина.

Юрий Кузьменков подчеркнул, что в Еткульском районе очень сильные, активные и творческие педагоги, уровень образования в территории - достаточно высокий.

«Наши учителя и их ученики участвуют в конкурсах, акциях, творческий мероприятиях и получают признание не только на региональном, но и на всероссийском уровне! От всей души поздравляю педагогов с заслуженными наградами!» - сказал глава района.

В торжественной обстановке Юрий Кузьменков вручил почетные грамоты министерства просвещения Российской Федерации учителю начальных классов Каратабанской СОШ Золфие Астаниной, педагогу дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» села Коелга Ирине Дубровиной, директору Селезянской СОШ Оксане Емельченковой и учителю английского языка Коелгинской школы имени дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова Наталии Чернышевой.

Педагоги Еткульского района удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Признание получили учитель информатики Еткульской СОШ Игорь Ведерников, учитель истории и обществознания Таяндинской СОШ Елена Зазева, заместитель директора по УВР Таяндинской школы Татьяна Никитина и директор Потаповской СОШ Асия Уварова.

В ответном слове педагоги поблагодарили представителей администрации Еткульского района и управления образования за поддержку педагогов образовательных учреждений.