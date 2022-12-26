26.12.2022
В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель
26.12.2022
Юрий Кузьменков провел торжественный прием семей мобилизованных
26.12.2022
Юрий Кузьменков вручил почетные грамоты заслуженным педагогам Еткульского района
26.12.2022
Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту
26.12.2022
В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
Юрий Кузьменков вручил почетные грамоты заслуженным педагогам Еткульского района
26.12.2022
Юрий Кузьменков провел торжественный прием семей мобилизованных
30.11.2022
В Еткуле создали программу «Расскажите нам, колокола»
29.11.2022
Автопробег в Еткуле прибыл в сельские храмы и напомнил о духовном единстве нации
14.11.2022
«Сквер мудрости» и «Парк фантазеров»: в Еткуле открылась модульная библиотека
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022