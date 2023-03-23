23.03.2023
Определены штаммы гриппа, которые войдут в вакцину в новом эпидсезоне
23.03.2023
В Верхнем Уфалее слесари не дали утонуть упавшей в отстойник косуле
22.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 марта (18+)
22.03.2023
«Единая Россия» оценила качество капремонта в детской поликлинике №6 Челябинска
22.03.2023
В Челябинской области КАМАЗ смял «Тойоту»
22.03.2023
В Челябинской области волонтеры в погонах позаботились о несовершеннолетних
ЮУрГГПУ приглашает старшеклассников на День открытых дверей
17.03.2023
В педагогическом университете открыли мемориальную доску первому ректору
20.02.2023
В Челябинске определились победители I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир»
13.02.2023
В ЮУрГГПУ начинает работу «Школа вожатых»
03.02.2023
Студенты ЮУрГГПУ сделали открытки для защитников Отечества
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023