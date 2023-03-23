ЮУрГГПУ приглашает старшеклассников на День открытых дверей

В субботу, 26 марта, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) приглашает выпускников школ и колледжей на День открытых дверей. В главном корпусе вуза (пр. Ленина, 69), начало в 11.00.

«Уже несколько лет педагогические специальности входят в тройку самых популярных направлений, выбираемых российскими абитуриентами, – рассказала ректор университета Татьяна Чумаченко. – Кроме того, 2023 год объявлен президентом России Годом педагога и наставника, поэтому и мы решили неординарно подойти к презентации нашего вуза».

Так, всех гостей ждет концерт, в ходе которого выступят творческие коллективы института дополнительных педагогических профессий. Это одна из самых ярких фишек ЮУрГГПУ: здесь помимо основного образования студенты могут получить и дополнительное и таким образом по окончании учебы им вручают не один, а два или даже три диплома. Полученные документы позволяют выпускникам педуниверситета работать в том числе и педагогами дополнительного образования.

Пройдет и традиционная встреча с ректором, на которой Татьяна Александровна расскажет об особенностях приема документов и зачисления в 2023 году, обозначит минимальные пороговые значения ЕГЭ, количество бюджетных мест, правилах заселения в общежитие и многое другое.

Далее гости разойдутся по факультетам, где уже деканы и директора подразделений более подробно ответят на вопросы. Например, о том, как будут проводиться вступительные испытания. Формат живой беседы поможет школьникам и их родителям определиться с направлением для поступления, узнать о традициях, возможностях и преимуществах обучения в педагогическом университете, размере стипендий и перспективах трудоустройства.

Кроме того, для абитуриентов будут организованы экскурсии в технопарк «Учитель будущего поколения России» и «Кванториум», которые открылись в ЮУрГГПУ в прошлом году. Лаборатории позволяют студентам осваивать новые технологии обучения, а практикующим учителям – повышать профессиональные компетенции.

Подробную информацию можно найти на сайте ЮУрГГПУ в разделе Приемная кампания.

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