01.06.2022
Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника
01.06.2022
Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем
01.06.2022
Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд
01.06.2022
В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона
01.06.2022
Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС
01.06.2022
Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание
Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем
24.05.2022
Челябинский цинковый завод наращивает инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений
19.05.2022
Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
12.05.2022
ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
07.04.2022
Сверхчистый индий производства ЧЦЗ получил всероссийское признание
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022