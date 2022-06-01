Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод стал обладателем престижной награды конкурса Законодательного собрания Челябинской области «Меняющие мир» в номинации «Почётный благотворитель».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, на реализацию социальных программ Челябинский цинковый завод ежегодно тратит более 100 миллионов рублей. Средства идут на поддержку семей, материнства и детства, оздоровление сотрудников и их детей, развитие молодежной политики, мотивацию профессиональных достижений, реализацию жилищной программы, поддержку ветеранов завода. Кроме того, предприятие ежегодно направляет почти по 30 миллионов на оказание помощи школам, детским домам, религиозным, спортивным и образовательным учреждениям, социально-уязвимым группам населения. В этом году в конкурсе приняли участие 90 компаний. Номинация «Почетный благотворитель» была учреждена в 2020 году для постоянных участников конкурса. Это те компании, которые стараются из года в год, на постоянной основе, внедрять улучшения и развивать социальную сферу.

По словам председателя Законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева, главная цель конкурса – привлечь внимание организаций и предпринимателей к решению социальных вопросов региона. Подобный конкурс для благотворителей проводит только Законодательное собрание Южного Урала. Парламентарии признательны руководителям всех предприятий и компаний-участников, волонтёрам за их особую социальную миссию. Эти люди не просто финансируют проекты и помогают средствами, они делятся частичкой своей души и сердца.

-Ранее Челябинский цинковый завод неоднократно становился номинантом и призером конкурса «Меняющие мир», а сейчас получил самую престижную награду – «Почетный благотворитель», которая означает, что компания занимается благотворительностью не от случая к случаю, а системно и целенаправленно, - подчеркнул генеральный директор ЧЦЗ, депутат Законодательного собрания Павел Избрехт. Металлурги делают это не ради похвалы или льгот, а от чистого сердца. И сам завод, и его сотрудники реально помогают менять этот мир к лучшему.