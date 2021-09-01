Южно-Уральский технологический университет открыл новый корпус накануне Дня знаний

В Челябинске в преддверии Дня знаний, первого сентября, открылся новый учебный корпус Южно-Уральского технологического университета.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, заместители председателя Анатолий Еремин и Вадим Ромасенко, председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков. Гостей и студентов ВУЗа приветствовали президент университета Александр Аристов и ректор университета Анатолий Молодчик.

«Сегодня перед вами открывается дорога в новую студенческую жизнь. Впереди вас ждут открытия, победы и достижения. Желаю, чтобы учеба в ВУЗе открыла перед вами все дороги и все задуманное сбылось», - напутствовал первокурсников университета Владимир Мякуш.

Для гостей провели экскурсию по новому корпусу Южно-Уральского технологического университета. Авторство архитектурного проекта здания принадлежит Павлу Крутолапову, тогда он возглавлял архитектурное бюро. Смета реализации проекта составила порядка 300 миллионов рублей. Университет уже отмечен профессиональной наградой за воплощение проекта в жизнь. В этом корпусе будет учиться полторы тысячи студентов ВУЗа и Уральского регионального колледжа.

Гостей провели по аудиториям, показали актовый зал с гримерками и самым современным звуковым оборудованием, спортивный зал с душевыми. Для студентов, выбравших направление юриспруденция, оборудована криминалистическая лаборатория и аудитория – зал судебных заседаний. Особая гордость университета - студия для записи вебинаров, создания видеолекций и курсов – Джалинга. Она позволяет вести преподавание онлайн и офлайн, создавать видеопрезентации и интерактивные уроки. Не каждый столичный вуз может похвастаться таким оборудованием.

На высокий уровень технической и цифровой оснащенности нового корпуса университета обратили внимание депутаты Законодательного Собрания.

«Знания, полученные студентами технологического университета, открывают перед ними широкие возможности. Техническое оснащение ВУЗа соответствует самым высоким запросам и требованиям», - подчеркнул Владимир Мякуш.