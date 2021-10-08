Южноуральцам, не получившим «президентскую» выплату, советуют поторопиться

Жителям Челябинской области, которые еще не получили «президентскую» выплату на подготовку детей к школе, советуют поторопиться.

Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что у южноуральцев осталось чуть более трех недель - по 31 октября включительно - для подачи заявления на выплату.

Если в семье несколько детей, на которых полагается выплата, для ее получения заполняется одно общее заявление. Направить заявление можно дистанционно через портал госуслуг или подать лично в клиентской службе ПФР (прием граждан только по предварительной записи).

Выплата поступает на банковский счет в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. «Единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы (не только «Мир»), - подчеркнули в ПФР - Важно помнить, что при заполнении заявления указываются именно реквизиты действующего счета заявителя, а не номер карты».

Напомним, по поручению президента Владимира Путина родители получают федеральную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Она выплачивается на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Шесть лет ребенку должно исполнится до первого сентября 2021 года, а 18 - после второго июля 2021 года (даты вступления в силу Указа о выплате). Выплаты на ребенка производятся независимо от того, где он обучается – в школе, колледже, техникуме или вузе. Материальное и имущественное положение семьи при назначении выплат не учитывается.

Кроме того, единовременная выплата назначается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам), являющимся гражданами России и постоянно проживающим на территории страны, либо одному из их родителей (законных представителей). Факт их обучения определяется на основании сведений министерства просвещения РФ.

Подробности о получении выплат– на сайте «Урал-пресс-информ».