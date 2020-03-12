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Южноуральцам, прилетевшим из стран с коронавирусом, обязаны выдать больничный

Общество
Сегодня, 11:44
Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина

Жители Челябинской области, вернувшиеся из стран с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции, имеют право на двухнедельный больничный для самоизоляции.

Об этом еще раз напомнил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Южноуральцы, приехавшие из стран, где зафиксировано наибольшее число случаев коронавирусной инфекции - Италии, Германии, Испании и Франции, где наибольшее количество случаев – в обязательном порядке берутся под медицинское наблюдение.

По словам Лучининой, в аэропорту есть голосовое оповещение для всех, кто вернулся из стран, где есть коронавирус (правда, далеко не все слышат предназначенное для них сообщение). Гражданин должен позвонить на номер «горячей линии» 240-15-16 и получить все рекомендации по своим дальнейшим действиям.

«Такие люди получают постановление об изоляции и обследовании, его подписывает главный санитарный врач. Постановление вручается человеку лично. Такой человек может дома сидеть 14 дней, самоизолируется, находится под медицинским наблюдением. Получает больничный», - рассказала Светлана Лучинина.

Кроме того, гражданин обязан известить своего работодателя о том, что он прибыл из страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу и две недели вынужден будет провести дома в самоизоляции.

В пятницу, 13 марта, областные власти намерены провести совещание с работодателями, чтобы объяснить им правила действий с работниками, вернувшимися из-за границы.

Работодателя извещает. Тот знает, что работник не прогуливает. Завтра будет совещание с работодателями, которые спрашивают, как им действовать

Те граждане, кто контактировал с заболевшими (например, летел с ними в одном самолете, как жительница Миасса), должны госпитализироваться в инфекционное отделение больницы на две недели.

Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина
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