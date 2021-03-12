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Южноуральцев научат изготавливать обрядовую куклу «Домашняя Масленица»

В субботу, 13 марта, жители Челябинска и области смогут попробовать сделать своими руками маленькую обрядовую куклу «Домашняя Масленица».

Мастер-классе по изготовлению народной куклы организует семейный Клуб Челябинской областной универсальной публичной библиотеки (ЧОУНБ) и приглашает на мероприятие родителей вместе с детьми от шести лет и старше.

«В отличие от большой куклы, символизирующей зиму, которую сжигают в последний день праздника, домашняя Масленица хранится в доме и бережет в нем мир и согласие», - рассказали в библиотеке. – это давняя традиция для сохранения мира и согласия в доме.

«Домашняя масленица» символизирует собой все блага приходящей весны и тепла: достаток, плодородие, здоровье и, одновременно, защиту для жилища и людей.

Такую куклу изготавливали на #МасленичнойНеделе, чаще всего за день до праздника и бережно хранили в доме на протяжении всего года, чтобы затем сжечь или сплавить по реке и создать новую.

Для изготовления куклы необходимо захватить с собой: белый кусочек ткани 20х20 сантиметров, цветной лоскут ткани 30х20 сантиметров, два цветных лоскутика 15х15 сантиметров, треугольный кусочек ткани для платка (по основанию примерно 30 сантиметров), вату, катушку красных ниток, моточки шерстяных ниток ярких цветов (желтые, оранжевые, красные), деревянную палочку длиной 25 сантиметров (как вариант палочку для суши) и ножницы.

Для участие в мастер-классе нужно необходимо записаться через приложение или по телефону: +7 (351) 266-62-96 или в вайбере: 89085816299.