Южноуральцев приглашают 11 июня на красочный фестиваль «Начни лето с ЧелГУ»

В пятницу, 11 июня, Челябинский государственный университет приглашает всех желающих на интересный, зрелищный, насыщенный, красочный фестиваль «Начни лето с ЧелГУ»

Как сообщают в вузе, перед первым корпусом (Челябинск, Братьев Кашириных, 129) откроется целый мир народных гуляний, открытых лекториев, национальной кухни, спорта, музыки и хендмейда.

Гости смогут сделать интересные фото с сусликами, научиться делать кукол, рисовать открытки и готовить блюда русской кухни.

Всем желающим расскажут о космосе и о театре.

Никто не уйдет с праздника голодным, в плохом настроении и без подарков. Всех накормят, напоят, проведут беспроигрышную лотерею. Можно будет сыграть в лапту и городки, спеть, поплясать, собрать огромный пазл. Дел по душе найдется для всех. Вход на праздник свободный.

Фестиваль начнется в 15 часов и продлится до 18 часов.